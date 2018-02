Rheinische Post: Unionspolitiker warnen vor Euro-Schuldenunion durch Groko

Düsseldorf (ots) - Führende CDU-Haushaltsexperten haben vor einem Kurswechsel in der Europapolitik durch die große Koalition gewarnt. "Die Union erwartet, dass die erfolgreiche Europapolitik von Wolfgang Schäuble fortgesetzt wird", sagte der Chef-Haushälter der Unionsfraktion, Eckardt Rehberg, der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Wir werden streng auf die Einhaltung der Stabilitätskriterien in Europa achten", sagte er. Eine Schuldenunion sei mit der Union nicht zu machen, so Rehberg. Auch der CDU-Politiker Klaus-Peter Willsch sagte der Redaktion: "Wir wollen in Europa keine Schuldenunion und keine tiefergehende EU-Integration. Da dürfen wir Martin Schulz mit seinem falschen Kurs nicht die Bühne überlassen." Deutschland habe wegen der Euro-Krise mehrere Hundert Milliarden Euro im Feuer. "Wir müssen aufpassen, dass wir die nicht verlieren", sagte Willsch.

