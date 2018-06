Rheinland-pfälzische Grüne kritisieren Beschlüsse des EU-Gipfels / "SWR Aktuell"-Sommerinterview mit Josef Winkler (Bündnis 90/ Die Grünen) / Freitag, 29. Juni 2018, 19:30 Uhr im SWR Fernseh

Mainz (ots) - Der Landesvorsitzende von "Bündnis90/Die Grünen" in Rheinland-Pfalz, Josef Winkler, hat sich im Gespräch mit "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" zu aktuellen politische Fragen geäußert. Zum EU-Beschluss, Flüchtlingslager in Afrika einzurichten, sagte er im "SWR Aktuell"-Sommerinterview: "Was ich sehr, sehr schwierig finde - auch völkerrechtlich - sind diese Lager in Nordafrika. Auch bisher haben sich die Länder, die dort sowieso schon einen erheblichen Migrationsdruck haben, immer gegen solche Lager gewehrt. Da, wo es welche gibt - insbesondere in Libyen -, sind die Zustände menschenrechtsmäßig nicht vertretbar."

Im "SWR Aktuell"-Sommerinterview ging es neben den Gipfelbeschlüssen auch um den Umgang des Landes Rheinland-Pfalz mit ausländischen Intensivstraftätern. Das Innenministerium hatte vergangene Woche eingeräumt, dass 334 solcher Straftäter in Rheinland-Pfalz leben. Bei zwei Fünfteln dieser Straftäter wüssten die Behörden nicht, wo sie sich befinden. Winkler kritisierte in dem Zusammenhang das rheinland-pfälzische Innenministerium: "Wir sollten wissen, wo diese Leute alle sind. Und wenn das Innenministerium das nicht derzeit gewährleisten kann, dann gilt es natürlich da die Dinge zu verbessern."

Winkler macht AfD für Rassismus mitverantwortlich

Im gesellschaftlichen Miteinander sieht Josef Winkler - selbst Sohn einer Inderin - "eine erhebliche Zunahme an Rassismus". Dafür macht er die AfD mitverantwortlich: "...natürlich mit dem Einzug der AfD in die Parlamente ... ist eine deutliche Verrohung der Sprache auch festzustellen. Und das wirkt sich auch ins praktische Leben aus und das merken natürlich als erstes diejenigen, die anders aussehen."

Auf die Frage, ob er auf dem Landesparteitag im Dezember wieder antreten und Landesvorsitzender bleiben wolle, sagte Winkler: "Ja, auf jeden Fall. Wir haben nächstes Jahr eine Kommunalwahl zu bestehen und eine Europawahl. Ich fände es ziemlich fahrlässig, wenn wir jetzt mitten in den Wahlkampfplanungen Landesvorsitzende hätten, die Fahnenflucht begehen."

Das ausführliche Interview mit Josef Winkler sendet "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" heute (29.6.) ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen für Rheinland-Pfalz. Das Gespräch führte Sascha Becker.

Weitere Sommerinterviews in der 19:30 Uhr-Ausgabe von "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz": Uwe Junge (AfD), 6. Juli; Malu Dreyer (SPD), 13. Juli; Alexander Ulrich (Die Linke), 20. Juli; Volker Wissing (FDP), 27. Juli; Julia Klöckner (CDU), 3. August.

