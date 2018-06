SKODA erzielt im Mai neuen Rekord (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -

- Auslieferungen: SKODA liefert im Mai weltweit 112.400 Fahrzeuge aus; bester Mai aller Zeiten - Märkte: starkes Wachstum in Russland (+19,8 %) und China (+35,4 %) - Modelle: ungebrochen hohe Nachfrage nach SUV-Modellen SKODA KODIAQ (+79,8 %) und SKODA KAROQ

SKODA hat seine Auslieferungen im Mai um 13,4 Prozent auf 112.400 Einheiten gesteigert (Mai 2017: 99.100 Fahrzeuge) und somit den besten Mai in der Unternehmensgeschichte erzielt. Besonders stark wächst SKODA in China (+35,4 %) und Russland (+19,8 %). Großen Anteil am anhaltenden Wachstumskurs der Marke hat die ungebrochen hohe Nachfrage nach den SUV-Modellen SKODA KODIAQ und SKODA KAROQ.

"Erstmals in unserer Unternehmensgeschichte haben wir in einem Mai mehr als 100.000 Fahrzeuge ausgeliefert", sagt Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing. "Das zeigt deutlich: Mit unserer attraktiven Modellpalette gelingt es uns, neue Kundengruppen für die Marke SKODA zu begeistern. Die hohe Nachfrage nach unseren SUV-Modellen KODIAQ und KAROQ freut uns sehr und unterstreicht, dass wir im Rahmen unserer SUV- Offensive die richtigen Fahrzeuge zur richtigen Zeit anbieten", so Favey weiter.

In Westeuropa steigen die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,3 Prozent auf 44.200 Fahrzeuge (Mai 2017: 42.800 Fahrzeuge). Auf dem größten europäischen Einzelmarkt Deutschland verzeichnet SKODA 15.100 Auslieferungen an Kunden (Mai 2017: 15.500 Fahrzeuge; -2,9 %). Besonders stark zulegen kann der tschechische Automobilhersteller in Frankreich (3.000 Fahrzeuge; +32,4 %), Spanien (2.800 Fahrzeuge; +16,5 %), Schweden (2.000 Fahrzeuge; +22,9 %) sowie in Finnland (1.100 Fahrzeuge; +14,0 %) und Griechenland (400 Fahrzeuge; +20,1 %).

In Zentraleuropa bestätigt SKODA mit 19.300 Auslieferungen das Ergebnis des Vorjahreszeitraums (Mai 2017: 19.000 Fahrzeuge, +1,8 %). Auf dem Heimatmarkt Tschechien liefert SKODA im Mai insgesamt 8.700 Fahrzeuge an Kunden aus (Mai 2017: 9.100 Fahrzeuge; -4,2 %). In Ungarn legt SKODA deutlich zu, 1.300 abgesetzte Fahrzeuge entsprechen einem deutlichen Plus von 29,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Mai 2017: 1.000 Fahrzeuge). Außerdem kann SKODA in Slowenien zulegen: Mit insgesamt 700 Auslieferungen an Kunden erreicht die Marke einen Zuwachs von 13,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Mai 2017: 600 Fahrzeuge).

In Osteuropa ohne Russland steigen die Auslieferungen des tschechischen Automobilherstellers um 23,6 Prozent auf 4.400 Fahrzeuge (Mai 2017: 3.600 Fahrzeuge). Starke Zuwachsraten erzielt SKODA in Rumänien (1.500 Fahrzeuge; +67,0 %), Bulgarien (400 Fahrzeuge; +31,6 %) sowie Bosnien und Herzegowina (200 Fahrzeuge; +7,5 %).

Auch in Russland kann SKODA deutlich zulegen: 6.000 Auslieferungen an Kunden bedeuten einen Zuwachs von 19,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Mai 2017: 5.000 Fahrzeuge).

In Indien verzeichnet die tschechische Traditionsmarke im Mai insgesamt 1.400 Auslieferungen und kann den Absatz damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,1 Prozent steigern (Mai 2017: 1.300 Fahrzeuge).

Besonders stark legt SKODA auf dem weltweit wichtigsten Einzelmarkt China zu. Mit 30.800 ausgelieferten Fahrzeugen im vergangenen Monat übertrifft der Hersteller das Vorjahresniveau um 35,4 Prozent (Mai 2017: 22.700 Fahrzeuge).

Auslieferungen der Marke SKODA im Mai 2018 (in Einheiten, gerundet, nach Modellen; +/-in Prozent gegenüber Vorjahresmonat):

SKODA CITIGO (Verkauf nur in Europa: 3.700; +4,3 %) SKODA FABIA (17.000; -8,8 %) SKODA RAPID (18.100; +12,2 %) SKODA OCTAVIA (35.000; +6,2 %) SKODA SUPERB (11.900; -4,7 %) SKODA KAROQ (10.400; -) SKODA YETI (2.800; -64 %) SKODA KODIAQ (13.500; +79,8 %)

