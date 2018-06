Schäuble soll im Asylstreit vermitteln - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) soll einem Zeitungsbericht zufolge auf Wunsch der CDU-Spitze im Asyl-Streit zwischen CDU und CSU vermitteln. Die CDU-Führung und Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hätten Schäuble gebeten, in den kommenden Tagen mit der CSU-Führung zu reden, um eine Kompromisslinie auszuloten, schrieb die Rheinische Post unter Berufung auf Angaben aus der CDU-Führung. "Er besitzt auf beiden Seiten Glaubwürdigkeit", hieß es demnach. Zu einem Gespräch zwischen Kauder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt werde es erst am Montag nach den Parteigremiensitzungen kommen.

Aus der CSU wurde unterdessen die Absicht bekräftigt, nach einem am Montag geplanten entsprechenden Beschluss des Parteivorstands mit der Umsetzung der umstrittenen Regelung zur Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze zu beginnen.

Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich (CSU) signalisierte aber auch, dass die Maßnahmen nicht unmittelbar greifen sollten. "Selbst wenn Horst Seehofer am Dienstag, Montag nach der Sitzung des Parteivorstandes sagt, wir fangen damit an umzusetzen, wird es einige Zeit dauern, bis man dann die Zurückweisung tatsächlich vornimmt", erklärte er im ARD-"Morgenmagazin". "Bis dahin kann Frau Merkel alle europäischen Lösungen präsentieren, die sie erreichen kann." Seehofer müsse die Vorgabe des Koalitionsvertrages umsetzen, dass sich die Ereignisse von 2015 nicht wiederholen dürften.

SPD gegen nationale Alleingänge

Der Koalitionspartner SPD stellte sich hingegen erneut hinter Merkel und berief sich seinerseits auf die Koalitionsvereinbarung. "Es gibt einen Koalitionsvertrag, der gilt, der sagt ganz klar, wir wollen die europäische Lösung suchen", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil in derselben Sendung. "Wir haben im Koalitionsvertrag klar gesagt, diese Koalition wird Europa voranbringen, wird Europa handlungsfähig machen, und jetzt können wir nicht auf nationale Alleingänge setzen."

Der Streit zwischen Merkel und Seehofer geht um dessen Plan, bereits in anderen EU-Ländern registrierte Migranten an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Bei getrennten Krisensitzungen von CDU und CSU im Bundestag war er am Donnerstag noch weiter eskaliert. Merkel, die eine europäische Lösung finden will, hat als Kompromiss vorgeschlagen, zunächst Vereinbarungen mit den besonders betroffenen Mittelmeer-Ländern, wie Italien und Griechenland, über eine Rücknahme zu schließen. Ihr bleiben dafür zwei Wochen Zeit bis zum nächsten EU-Gipfel Ende des Monats.

Die CSU hat jedoch mit einem Alleingang gedroht und ihr ein Ultimatum gesetzt. Der Parteivorstand der CSU soll Seehofer am Montag bei seiner Sitzung in München Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) grünes Licht geben, um die von Merkel abgelehnte Regelung umzusetzen. Die Folgen eines solchen Vorgehens könnten bis hin zum Bruch der Koalition und der Fraktionsgemeinschaft der beiden Schwesterparteien gehen. Am Freitag wird die Flüchtlingspolitik auch Thema einer aktuellen Stunde im Bundestag sein, die die FDP beantragt hat.

