Scholz: Folgen von Kündigung des Iran-Abkommens für Wirtschaft nicht absehbar

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kann die Folgen der Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA für die deutsche Wirtschaft noch nicht bewerten. "Wir werden versuchen, alles Mögliche hinzubekommen, was dazu beiträgt, dass europäische Unternehmen nicht allzu sehr beeinträchtigt werden", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Was "da gelingen" werde, könne man aber "vernünftiger Weise jetzt nicht vorher sagen", hob er hervor. Auch er befinde sich in laufenden Gesprächen dazu. "Aber es wird sicher noch eine Zeit lang dauern, bis wir da Klarsicht haben." Die ökonomischen Konsequenzen seien "so gut noch nicht absehbar". Die Kündigung des Abkommens durch die USA sei ein Fehler, "und auch die damit verbundenen Sanktionen und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben".

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte den Ausstieg der USA aus der Vereinbarung zuvor "schwerwiegend" genannt und betont, Deutschland, Frankreich und Großbritannien seien sich in ihrem Vorgehen einig. "Wir werden diesem Abkommen verpflichtet bleiben und alles daran setzen, dass auch der Iran seine Verpflichtungen einhält", hatte die Kanzlerin bei einer CDU-Veranstaltung erklärt.

Merkels Sprecher Steffen Seibert hatte bei einer anderen Veranstaltung angekündigt, die Regierung wolle die Folgen für die deutsche Wirtschaft "präzise" herausfinden. Die Regierung werde deshalb analysieren, "was kann die gestrige Ankündigung für deutsche Unternehmen möglicherweise bedeuten, und wann könnte eine solche Bedeutung eintreten". Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums hatte erklärt, die genauen Auswirkungen für die Wirtschaft könne sie nicht "genau beziffern oder benennen".

Die deutsche Wirtschaft zeigte sich besorgt und verlangte Schutzmaßnahmen von der Bundesregierung. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, betrachtet die Geschäfte der deutschen Unternehmen im Iran mit dem einseitigen Agieren der US-Regierung nach eigenen Angaben "nunmehr unter enormem Vorbehalt".

