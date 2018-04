Scholz: Griechenlands Situation deutlich verbessert

SOFIA (dpa-AFX) - Griechenlands wirtschaftliche Aussichten haben sich nach Einschätzung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) deutlich verbessert. "Was wir sehen können, ist, dass es doch viel optimistischere Blicke auf Griechenland geben kann, als das vor ein paar Jahren der Fall war", sagte Scholz beim Treffen der Euro-Finanzminister am Freitag in Sofia. Es gehe nun darum, das laufende Kreditprogramm "gut zu Ende zu bringen."

Das hoch verschuldete Griechenland ist seit 2010 auf internationale Hilfen angewiesen. Im laufenden Kreditprogramm stehen bis August bis zu 86 Milliarden Euro zur Verfügung. Es ist allerdings absehbar, dass Athen nicht die gesamte Summe benötigen wird. Nach Ende des Programms soll das Land sich wieder selbst am Geldmarkt finanzieren können. Ob das gelingen kann, ist derzeit aber noch offen./asa/DP/jha