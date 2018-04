Scholz lobt Griechenland - Ende der Milliardenhilfen?

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich optimistisch gezeigt, dass das hoch verschuldete Griechenland ab August womöglich ohne weitere Milliardenhilfen auskommen kann. "Die Lage ist schon anders, als sie vor ein paar Jahren war. Deshalb kann man schon hoffen, dass das Programm gut zu Ende geführt wird", sagte Scholz am Freitag am Rande der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). Das dritte Hilfspaket für Griechenland seit 2010 in Höhe von 86 Milliarden Euro läuft im August aus. Regierungschef Alexis Tsipras ist zuversichtlich, dass man wieder auf eigenen Beinen stehen kann - und das Vertrauen der Finanzmärkte so weit gewachsen ist, dass Griechenland wieder selbst frisches Geld beschaffen kann.

Das Thema spielte auch in Washington eine Rolle, der IWF, die Europäische Zentralbank und EU-Kommission steuern die Hilfen. Möglich sind mehrere Optionen: Zum einen ein Antrag von Griechenland auf eine Verlängerung des Hilfsprogramms, was aber Tsipras vermeiden will, um bald wieder die volle Souveränität ohne Reinreden von außen zu erlangen. Als andere Variante hat Frankreich beim Rückzahlen der Schulden Nachlässe und eine Deckelung der Zinsen ins Spiel gebracht, damit so die Schuldenlast gemindert und Athen Luft verschafft wird.

Das Thema wird eine Rolle beim Treffen der EU-Finanzminister am 27./28. April in Sofia spielen. Positiv wurde in Washington die Rückkehr zu Wirtschaftswachstum bewertet. Scholz betonte mit Blick auf Schuldennachlässe, es sei unseriös, jetzt darüber zu spekulieren. Man müsse die laufende Überprüfung der Reformschritte abwarten./ir/DP/he