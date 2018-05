Scholz stellt Haushaltspläne dem Bundestag vor

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag beginnt am Dienstag (10.00 Uhr) mit der Debatte über den Bundeshaushalt. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) stellt seine Pläne vor, die die Bundesregierung schon vorläufig abgesegnet hat. Dennoch gibt es innerhalb der großen Koalition noch Streit darüber, wie die Steuereinnahmen am besten ausgegeben werden sollten. So forderten zum Beispiel Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) für die kommenden Jahre mehr Geld für ihre Ressorts. Am Dienstag geht es um die Bereiche Verkehr, digitale Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt. Das letzte Wort über den Bundeshaushalt hat der Bundestag./ted/DP/he