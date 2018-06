Seehofer erwartet noch diese Woche Gespräch mit Merkel

BERLIN (Dow Jones)--Im unionsinternen Streit über die Flüchtlingspolitik setzt Bundesinnenminister Horst Seehofer auf ein baldiges Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel . Die CDU/CSU-Fraktion habe deutlich den Wunsch geäußert, dass es "zeitnah" ein Gespräch zwischen ihm und Merkel gebe, sagte Seehofer am Mittwoch in Berlin. Für ihn heiße zeitnah "innerhalb dieser Woche", erklärte der CSU-Politiker. Darüber hinaus ging Seehofer auf den Streit mit Merkel nicht ein.

Seehofer wollte eigentlich am Dienstag seinen "Masterplan Migration" vorstellen. Der Termin wurde jedoch gestrichen. Der Grund sollen Differenzen mit der CDU-Vorsitzenden Merkel sein. Seehofer will Flüchtlinge ohne Chance auf Asyl bereits an den deutschen Grenzen abweisen, Merkel hingegen will die Flüchtlingsfrage gesamteuropäisch angehen.

Bei einem Treffen mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz schlossen sich beide Politiker dem Wunsch Italiens nach einer stärkeren Zusammenarbeit mit Deutschland und Österreich in der Flüchtlingspolitik an.

June 13, 2018 06:41 ET (10:41 GMT)