Seehofer trifft Salvini zu Verhandlungen über Flüchtlingsabkommen

INNSBRUCK (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will am Mittwoch (18.15 Uhr) mit seinem italienischen Kollegen Matteo Salvini Möglichkeiten zur Rücknahme von Flüchtlingen ausloten. Am Vorabend des EU-Innenministertreffens in Innsbruck will Seehofer den Chef der rechten Lega-Partei davon überzeugen, Deutschland jene Flüchtlinge wieder abzunehmen, die bereits einen Asylantrag in Italien gestellt haben. Solche Abkommen mit EU-Staaten sind zentraler Bestandteil der Einigung im wochenlangen Asylstreit der großen Koalition und sollen von Seehofer angedrohte nationale Alleingänge Deutschlands unnötig machen.

Bereits am Dienstag erklärte Seehofer er wolle bis Monatsende Klarheit haben, welche Abkommen es mit Staaten wie Italien und Griechenland geben könne. Er erwarte "schwierige Gespräche", die aber gelingen könnten. "Je weniger Europa leisten kann, desto mehr gewinnen nationale Maßnahmen an Bedeutung." In letzter Instanz sehe er die Verantwortung für solche Abkommen bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU), hatte Seehofer zuvor betont. Italien hatte zuletzt mehrmals betont, keine Flüchtlinge zurücknehmen zu wollen./wim/DP/he