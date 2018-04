Seehofer weist SPD-Kritik am Familiennachzug zurück

BERLIN/NÜRNBERG (Dow Jones)--Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Kritik an seinem Gesetzentwurf zur Neuregelung des Familiennachzugs zurückgewiesen. "Der Bundesinnenminister hält sich strikt an den Koalitionsvertrag, den er selbst mit ausgearbeitet hat", sagte der CSU-Politiker beim Besuch des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am Freitag in Nürnberg. Die von der SPD ausgelöste Debatte verstehe er überhaupt nicht. In der Tat ist zurzeit nicht ganz klar, was die SPD eigentlich kritisiert.

Seehofers Parteifreund Georg Nüßlein drohte deshalb in einem Interview bereits mit einem Bruch der großen Koalition. Was Seehofer plane, entspreche "genau dem, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde", sagte der Unions-Fraktionsvize der Augsburger Allgemeinen. "Wenn die SPD da nicht mitmachen würde, wäre die große Koalition am Ende", betonte Nüßlein.

Maximal 1.000 pro Monat

Schon während der Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD war der Familiennachzug ein Knackpunkt, um den heftig gerungen wurde. Der nun von Seehofer vorgelegte Gesetzentwurf hat den Streit neu angefacht, weil der frühere bayerische Ministerpräsident die Regelungen restriktiver fasst. Ab August sollen pro Monat 1.000 Flüchtlinge ihren engen Angehörigen nach Deutschland nachfolgen dürfen. Bis dahin ist der Nachzug ausgesetzt.

Außenminister Heiko Maas von der SPD kündigte an, dass seine Partei den Entwurf nicht unterstützen werde. Das Thema dürfte damit im Mittelpunkt der Kabinettsklausur kommende Woche auf Schloss Meseberg stehen.

Allerdings ist nicht ganz klar, worüber sich die SPD eigentlich aufregt. Die Begrenzung des Familiennachzugs auf einen Zuzug von "1.000 Personen pro Monat" ist so im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbart. Darüber hinaus wurde kolportiert, Seehofer wolle Hartz-IV-Empfängern den Familiennachzug verweigern. Das ist zwar richtig. Es steht so aber bereits im geltenden Gesetz - und das wurde von der SPD im Bundestag mitgetragen.

Mehr Geld für das BAMF

Seehofer bekräftigte, dass nach der parlamentarischen Sommerpause im September oder Oktober die ersten sogenannten Ankerzentren eröffnet werden sollen. Ziel ist es, Flüchtlinge so lange in diesen Zentren unterzubringen, bis ihr Status geklärt ist. Die "Zentren" sollen Seehofer zufolge vor allem in den großen Bundesländern in enger Abstimmung mit den Landesregierungen entstehen. Man erhoffe sich damit noch einmal eine weitere Verbesserung bei der Verfahrensdauer.

Seehofer, der eine harte Gangart gegen Flüchtlinge einschlägt, lobe die Arbeit des BAMF und forderte gleichzeitig "deutlich mehr Personal". Die Behörde habe eine Schlüsselfunktion und er werde alles in seiner Macht stehende tun, bei den jetzt beginnenden Haushaltsverhandlungen "den berechtigen Anliegen" des Bundesamtes Rechnung zu tragen.

