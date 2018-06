Shift Cryptosecurity kündigt BitBox Basecamp an, eine Hardware-Sicherheitsplattform für Kryptobörsen

Zürich (ots/PRNewswire) -

Shift Cryptosecurity http://www.shiftcrypto.ch, ein Schweizer Technologieunternehmen, das sich auf den Schutz und das Management von Kryptowährungen spezialisiert hat, startet seine Hardware-Plattform der nächsten Generation, BitBox Basecamp. Sie bietet den ultimativen Schutz für Online-Börsen und Software-Wallets die Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Litecoin verwalten.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/698086/Shift_Cryptosecurity_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/698087/Shift_Cryptosecurity.jpg )

BitBox Basecamp macht es für Hacker praktisch unmöglich, Private-Keys zu stehlen. Es erlaubt Börsen spezielle auf sie angepasste Funktionen zu implementieren, wie etwa die Herstellung von phishing-sicheren Verbindungen zu ihrer Plattform und die Speicherung der Private-Keys abzugeben. Des Weiteren, lässt sich BitBox Basecamp mit einem eigenen Branding anpassen, um Kundenloyalität und Kundenbindung zu erhöhen.

"Unsere Technologie basiert auf über 20 Entwicklungsjahren und wird in mehr als 100 Ländern verwendet", so Dr. Douglas Bakkum, Mitbegründer und CEO von Shift. "Als Ergebnis unserer tiefgehenden Erfahrung sind wir in der Lage, speziell auf die Bedürfnisse unserer Kunden angepasste und hochsichere Lösungen zu entwickeln, die unseren Partnern dabei helfen, ihren wichtigsten Vermögenswert zu sichern - das Vertrauen ihrer Kunden."

Vor dem Hintergrund einer alarmierenden Zunahme von Sicherheitsverletzungen bei Online-Kryptobörsen mit gestohlenen Beträgen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar steht außer Frage, dass nur eine Isolierung des Private-Keys auf speziell dafür ausgelegter Hardware, die im Besitz des Inhabers oder (Vermögens-) Verwalters ist, professionelle Investoren und Verbraucher vor Online-Diebstahl schützen kann.

BitBox Basecamp bietet maximalen Schutz für Kryptowährungstransaktionen durch fünf Sicherheitspfeiler: physische Isolierung der Private-Keys vom Internet, hochentwickelte kryptografische Sicherheitsalgorithmen, hochmoderne Verschlüsselung und Anti-Phishing-Technologie, Zwei-Faktoren-Authentifizierung (2FA) und Multisignatur-Unterstützung.

Des Weiteren wird Shift Cryptosecurity ihr Hardware-Wallet der nächsten Generation basierend auf der neuen Technologie im dritten Quartal 2018 bereitstellen.

Über Shift Cryptosecurity

Das 2015 in der Schweiz gegründete Unternehmen Shift Cryptosecurity ist ein privates Technologieunternehmen, das Sicherheitslösungen für Verbraucher und Unternehmen entwickelt. Das schnell wachsenden Team, bestehend aus Spezialisten mit tiefem Wissen im Bereich der angewandten Kryptografie und Entwicklung von Sicherheitstechnologie macht Shift einen ausgezeichneten Partner.

Die BitBox, das Flaggschiffprodukt von Shift, wird in der Schweiz entwickelt und hergestellt. Mittlerweile wird sie von Kunden in mehr als 100 Ländern genutzt. Dieses einzigartige Hardware-Wallet versetzt jeden in die Lage, Kryptowährungen mit einem unübertroffenen Sicherheitsstandard einfach zu aufzubewahren, zu schützen und zu versenden. http://www.shiftcrypto.ch

Um weitere Informationen über BitBox Basecamp zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Shift Cryptosecurity per E-Mail unter media@shiftcrypto.ch oder treffen Sie uns auf der CeBIT 2018 (https://www.cebit.de/en/) vom 11. bis 15. Juni in Hannover. Um einen Termin zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte dario.duran@shiftcrypto.ch, +41-79-769-50-57.

OTS: Shift Cryptosecurity newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130897 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130897.rss2