Sonntagstrend: Große Koalition legt zu - AfD verliert

FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz des anhaltenden Streits um die Flüchtlingspolitik können Union und SPD in der Wählergunst zulegen, während die AfD an Zustimmung verliert. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, steigen CDU/CSU und SPD um jeweils einen Prozentpunkt auf 32 beziehungsweise 19 Prozent. Die AfD muss zwei Prozentpunkte abgeben, kommt nur noch auf 14 Prozent.

Auch die Linke verliert, sie kommt auf 9 Prozent (Minus 1). Die Grünen bleiben unverändert bei 12 Prozent, die FDP stagniert bei 9 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen 5 Prozent (Plus 1).

