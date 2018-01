Sonntagstrend: Große Koalition und AfD hoch - Grüne und FDP runter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Große Koalition steigt in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die "Bild am Sonntag" (BamS) erhebt, gewinnen CDU/CSU (34 Prozent) und SPD (21 Prozent) gegenüber der Vorwoche jeweils einen Prozentpunkt. Für die Unionsparteien ist es der beste Wert seit der Bundestagswahl. Würde an diesem Sonntag gewählt werden, wäre die AfD drittstärkste Kraft. Sie kommt auf 13 Prozent, einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche.

Verlierer sind dagegen die Grünen und die FDP: Beide Parteien verlieren je einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche. Die Grünen sinken damit auf 11 Prozent, die FDP auf 8 Prozent. Unverändert bleibt der Wert der Linken bei 9 Prozent. Auf die sonstigen Parteien entfallen 4 Prozent (Minus 1 Punkt). Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 4. und 10. Januar 1899 repräsentativ ausgewählte Personen befragt. Frage: Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2018 04:22 ET (09:22 GMT)