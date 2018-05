Sozialer Arbeitsmarkt: Fünf-Jahres-Jobs nach sechs Jahren Hartz IV

BERLIN (dpa-AFX) - Die Pläne der Bundesregierung für einen sozialen Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose nehmen Gestalt an. So sollen die neuen Stellen des sozialen Arbeitsmarkts fünf Jahre lang gefördert werden, wenn die Betroffenen mindestens seit sechs Jahren Hartz IV beziehen und in dieser Zeit allenfalls kurz erwerbstätig waren. Das kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag beim Tag der Jobcenter in Berlin an.

Zunächst soll der Lohn demnach zu 100 Prozent öffentlich bezuschusst werden. Der Zuschuss soll dann um jeweils zehn Prozentpunkte pro Jahr gekürzt werden. Die Koalition will die neuen Sozial-Jobs mit Arbeitgebern der freien Wirtschaft, gemeinnützigen Einrichtungen und Kommunen schaffen.

Bei Menschen, die erst seit zwei Jahren arbeitslos sind, solle es über 24 Monate hinweg Lohnkostenzuschüsse geben. Dabei werde allerdings von Anfang an nur ein Teil des Lohns bezahlt, sagte Heil. Im Gespräch sind nach dpa-Informationen für diese Betroffenen im ersten Jahr 75 Prozent und im zweiten Jahr 50 Prozent des tariflichen oder ortsüblichen Lohns.

Heil bekräftigte, er wolle das Gesetz vor der Sommerpause vorlegen. Die neuen Jobs - 150 000 sind laut Koalition geplant - sollen ab 1. Januar 2019 entstehen können. Für den sozialen Arbeitsmarkt sind vier Milliarden Euro binnen vier Jahren vorgesehen./bw/DP/jha