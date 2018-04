Spannende Kooperation: Alibaba und Ford präsentieren gigantische Verkaufsautomaten für Autos

Kostenlose Testfahrten

In China gibt es bald nicht nur Getränke oder Süßigkeiten an Verkaufsautomaten zu kaufen, sondern auch Autos. Ermöglicht durch eine Kooperation zwischen Alibaba und Ford.

Alibaba hat in Zusammenarbeit mit Ford einen gigantischen Verkaufsautomaten aufgestellt, über den Kunden Autos gebührenfrei für drei Tage testfahren und gegebenenfalls auch kaufen können. Was man dafür benötigt? Eine App, ein Selfie und einen positiven "Credit Score".

"Super Test-Drive Center"

Das mit Katzenmuster verzierte "Super Test-Drive Center", in dem sich ein Dutzend Autos der Marke Ford befinden, kann im chinesischen Gzangzhou bestaunt werden. Interessierte Kunden können sich über die App "Tmall" das gewünschte Automodell aussuchen, eine Anzahlung tätigen und einen Abholtermin festlegen. Zusätzlich muss ein Selfie gemacht werden, damit der Kunde bei der Abholung von dem System erkannt wird. Damit die Testfahrt gebührenfrei ausgeführt werden kann, muss der Kunde auch eine positive Sozial- und Krediteinschätzung von mindestens 700 Punkten vorweisen.

Alibaba opens car vending machine in China that gives free test drives for people with good social credit https://t.co/lHGjr1ohk4 pic.twitter.com/n5pgebPTqa - The Verge (@verge) 27. März 2018

Sind alle Voraussetzungen gegeben, sollte es bis zum Erhalt des gewünschten Fahrzeugs nicht länger als zehn Minuten dauern. Anschließend können Kunden die Fahrzeuge bis zu drei Tage für alle möglichen Testfahrten nutzen, sei es beispielsweise für eine normale Fahrt zum Supermarkt oder für eine längere Autoreise.

Ford and Alibaba unveil car vending machine https://t.co/aD4Qgdddyd pic.twitter.com/och6o7ZFu9 - Marketing Muses 💡 (@marketingmuseaz) 26. März 2018

Nicht der erste "Auto-Verkaufsautomat"

Mehrere Autos in einem derartigen Gebäude zu lagern ist kein neues Phänomen. Bereits 1905 wurde ein ähnliches Konstrukt aufgestellt, in dem mehrere Tausend Autos gelagert wurden. Es ermöglichte einen Rückgang von Diebstählen oder Schädigungen und sparte Platz. Da die mechanischen Kapazitäten zu dieser Zeit noch nicht ausreichend entwickelt waren, verlor man aber schnell wieder das Interesse an dem Autohaus.

Die elektrischen Verkaufsautomaten für Autos wurden später zunächst in den USA aufgestellt. Seit einigen Jahren gibt es landesweit mehrere solcher Autohäuser, die von dem US-amerikanischen Autobauer Carvana betrieben werden. Über Carvanas Website können Kunden ein Auto auswählen, kaufen oder verkaufen. Anschließend haben sie die Möglichkeit auszusuchen, ob sie das Auto nach Hause zugestellt bekommen oder es sich am Verkaufsautomat abholen möchten.

Redaktion finanzen.at