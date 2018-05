Spekulationen um erneuten Besuch von Kim Jong Un in China

PEKING (dpa-AFX) - In China haben Gerüchte für Aufregung gesorgt, wonach Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un erneut in die Volksrepublik gereist sein könnte. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete am Dienstag, ein hochrangiger Besucher aus Nordkorea sei mit einem Flugzeug nach China gereist. Es könnte sich um Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un handeln, sagten informierten Kreise demnach.

Die Maschine aus Nordkorea sei am Montag in der nordostchinesischen Stadt Dalian gelandet. Nutzer des chinesischen Kurznachrichtendienstes Weibo berichteten von strengen Sicherheitsmaßnahmen und Verspätungen am Flughafen.

Ob es tatsächlich einen geheimnisvollen Besucher gibt, und ob es sich dabei um Kim Jong Un handelt, konnte nicht bestätigt werden. Chinas Außenamtssprecher Geng Shuang sagte nur, er habe derzeit keine Informationen. China und Nordkorea pflegten ständig einen normalen Austausch als Nachbarn.

Ähnlich zurückhaltend hatte Chinas Außenministerium zunächst auch Ende März reagiert, als Kim Jong Un überraschend zu seinem ersten Auslandsbesuch mit einem Sonderzug nach Peking gereist war. Es war das erste Mal seit seinem Machtantritt 2011, dass er sein Land verlassen hatte, um sich mit Chinas Präsident Xi Jinping über die Krise auf der koreanischen Halbinsel auszutauschen.

Schon sein Vater Kim Jong Il hatte 2010 und 2011 ähnliche Geheimbesuche mit dem Zug in China gemacht, die erst nach seiner Rückreise bestätigt wurden./jpt/DP/zb