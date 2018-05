Staatspräsident berät über europakritische Koalition in Italien

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella will am Dienstag (11.00 Uhr) mit den Präsidenten des Parlaments über die europakritische Regierungskoalition beraten. Die Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistische Lega hatten ihm am Montag den Politik-Neuling Giuseppe Conte als Regierungschef vorgeschlagen.

Angesichts der hohen Staatsverschuldung Italiens sorgen die Pläne der Partner, vom Sparkurs abzurücken und milliardenschwere Vorhaben wie Steuersenkungen durchzubringen, für Unruhe. Wann der Präsident eine Entscheidung über die Regierung treffen will, ist unklar. Die Zeit drängt angesichts der wirtschaftlichen Instabilität des Landes.

Nach der Wahl am 4. März hatten der Präsident der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, und Senats-Präsidentin Maria Elisabetta Alberti Casellati in Mattarellas Auftrag Sondierungsgespräche geführt. Der Staatspräsident wird die beiden getrennt voneinander treffen./lkl/DP/zb