Städte- und Gemeindebund besteht auf beschränktem Familiennachzug

BERLIN (Dow Jones)--Der deutsche Städte- und Gemeindebund verlangt von Union und SPD, den Familiennachzug für Flüchtlinge über März hinaus einzuschränken. "Weiter aussetzen ist unsere Forderung, die wir deutlich artikulieren", sagte Verbandspräsident Uwe Brandl in Berlin. Ansonsten drohe die Akzeptanz für Flüchtlinge in der Bevölkerung überstrapaziert zu werden.

Laut Städte- und Gemeindebund kommen pro Monat derzeit noch immer 16.000 Flüchtlinge nach Deutschland. "Das ist immer noch eine Kleinstadt", sagte Brandl. Um den Zuzug zu begrenzen, fordert sein Verband, die Maghreb-Staaten in Nordafrika zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Migranten aus diesen Ländern hätten dann kaum noch eine Chance, Asyl in der Bundesrepublik zu erhalten. Außerdem müssten abgelehnte Asylbewerber engagierter abgeschoben werden.

Der Familiennachzug entwickelt sich vor den am Sonntag beginnenden Sondierungsgesprächen über eine Neuauflage der Großen Koalition zum Zankapfel. Während CDU und CSU daran festhalten, dass Flüchtlinge mit geringerem Schutzstatus ihre engen Angehörigen nicht nach Deutschland holen dürfen, will die SPD das Gegenteil. Die Regelung zur Einschränkung des Familiennachzugs läuft Ende März aus und müsste vom Bundestag entsprechend verlängert werden.

Am Abend treffen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD zu weiteren Vorgesprächen. Am Sonntag steht dann die erste Sondierungsrunde an. Während sich die Parteichefs in der Weihnachtspause auffällig zurückgehalten haben, beharkte sich die zweite Garde über die Presse.

Der Städte- und Gemeindebund vertritt die Interessen der kleinen und mittleren Städte.

