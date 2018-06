Straubinger Tagblatt: Erdogan in Bedrängnis

Straubing (ots) - Die wirtschaftlichen Probleme, die starke Abwertung der Lira und die steigenden Zinsen führen zu einer wachsenden Unzufriedenheit im Volk. Immer mehr Menschen dämmert, dass Erdogan doch nicht der unfehlbare Anführer ist, der die Türkei in eine goldene Zukunft führt. Außerdem ist es der Opposition in einem seltenen Akt der Einigkeit gelungen, an einem Strang zu ziehen. Der gemeinsame Gegner verbindet. Deshalb könnte die AKP ihre Mehrheit verlieren, während mit Muharrem Ince erstmals seit langem ein Kandidat der Opposition eine Chance hat, Präsident zu werden.

