Straubinger Tagblatt: Großbritannien - Hoffnung ruht auf den Vernünftigen

Straubing (ots) - Während die Zeit immer knapper wird, das Schlimmste zu verhindern, muss May fürchten, dass auch sie diese Krise politisch nicht überlebt. Für Europa wäre das dramatisch. Der Austrittstermin Ende März 2019 rückt näher, die Verhandlungen in Brüssel treten jedoch auf der Stelle. Neuwahlen, die eine monatelange Hängepartie bedeuten würden, sind das Letzte, was sich Großbritannien und die EU nun leisten können. Es ist zu hoffen, dass sich die Vernünftigen durchsetzen. Das Beste wäre ohnehin, wenn die Briten das Wahnsinnsprojekt, mit dem sie sich selbst am meisten schaden, abblasen.

