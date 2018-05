Strom aus Biomasse: ENTRADE AG

Fukushima / Düsseldorf (ots) - Nachdem die ENTRADE Energiesysteme AG im April 2017 ihr erstes Kleinkraftwerk gemeinsam mit dem japanischen Bauunternehmen Fujita Construction in Fukushima in Betrieb genommen hat, ist Anfang Mai 2018 eine neue, leistungsstärkere Version ans Netz gegangen. Im Rahmen der Kooperation sollen in den nächsten Monaten weitere sieben Anlagen zur regionalen Stromversorgung installiert werden.

Das sogenannte E4 ist ein kompaktes Kleinkraftwerk, das aus Holzpellets und ausgewählten, biogenen Reststoffen Strom und Wärme erzeugt und unabhängig von fossilen Brennstoffen und öffentlichen Stromnetzen arbeitet. Jedes einzelne Kleinkraftwerk hat eine Generatorleistung von 48 kWel sowie eine Nennwärmeleistung von 120 kWth und kann schlüsselfertig innerhalb von zwei Tagen in Betrieb genommen werden.

Strom aus biogenen Reststoffen rund um die Uhr

"Wir freuen uns, dass unsere Pilotanlage unseren japanischen Partner durch leichte Handhabung, geringen Wartungsaufwand und insbesondere durch die niedrigen Stromerzeugungskosten überzeugt hat", so Julien Uhlig, Vorstand der ENTRADE AG. "Wir treffen in Japan auf einen Energiemarkt, der sich durch eine Affinität gegenüber neuen Technologien auszeichnet und gleichzeitig eine hohe Betriebssicherheit fordert. Hier konnte unser Kleinkraftwerk klar punkten."

Die stabile Laufleistung mit über 8.000 Arbeitsstunden pro Jahr ist auch auf das Fern-Monitoring der E4-Kraftwerke zurückzuführen. So werden diese von der ENTRADE-Leitstelle weltweit gesteuert und überwacht. Im Rahmen dieser Fernwartung und -steuerung können dezentralisierte und lokale Stromnetze aufgebaut werden, bei denen unterschiedliche stromerzeugende Technologien wie Solar- und Windsysteme zu einer Micro Grid-Anlage verbunden werden. Hierbei übernimmt das E4 die Grundlastversorgung.

Über die ENTRADE Energiesysteme AG:

Die ENTRADE AG mit Hauptsitz in Düsseldorf entwickelt und vertreibt innovative Biomasse-Energieanlagen, die die weltweite Stromversorgung von Grund auf ändern können. Die kompakten Kleinkraftwerke erzeugen Energie ohne die Nutzung eines öffentlichen Stromnetzes oder fossiler Brennstoffe. Strom, Wärme und Kälte entstehen vor Ort aus Holzpellets und biogenen Reststoffen. Der Vertrieb erfolgt über Standorte in Österreich, Italien, England, den USA und Japan. Im Zeitraum von Anfang 2017 bis Mai 2018 sind weltweit in neun Ländern rund 160 Anlagen projektiert bzw. in Betrieb genommen worden. Weitere Informationen unter www.entrade.de

OTS: ENTRADE Energiesysteme AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108587 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108587.rss2 ISIN: DE000ENTR863

Kontakt: ENTRADE Energiesysteme AG Berliner Allee 42 40212 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 24 79 23 50

Pressekontakt: Dr. Schulz Public Relations GmbH Dr. Volker Schulz Berrenrather Straße 190 50937 Köln Tel.: +49 (0)221 42 58 12 E-Mail: info@dr-schulz-pr.de