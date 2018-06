Stuttgarter Zeitung: Höchste Zeit für Rechtstreue/Der Staat darf Vorgaben in der Beamtenausbildung nicht dauerhaft einfach ignorieren

Stuttgart (ots) - Nach einigen Jahren Lehre sollen hauptamtliche Dozenten wieder Erfahrungen in der Finanzverwaltung sammeln - das ist klar geregelt und fraglos sinnvoll. Doch in Ludwigsburg setzt man sich seit Jahren darüber hinweg - auch noch nach 2012, als die Pflicht verschärft wurde. Hochschule, Oberfinanzdirektion und Finanzministerium hätten sie einvernehmlich "ausgesetzt", erfährt die staunende Öffentlichkeit eher beiläufig. Tatsächlich mag es eine Phase gegeben haben, in der es schwer fiel, die Vorschrift zu befolgen; stark steigende Studierendenzahlen forderten da wohl Tribut. Gerade in der Beamtenausbildung aber kann es keine Dauerlösung sein, geltendes Recht einfach zu ignorieren. Es wird höchste Zeit, dass Hochschule und Ministerien die Dozenten nun endlich zur vorgeschriebenen Praxisauffrischung schicken.

