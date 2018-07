Suning Logistics unterzeichnet strategische Partnerschaft mit Baidu Apollo zur Beschleunigung des Fortschritts in der Selbstfahrer-Technologie

Partnerschaft könnte eine Massenproduktion von unbemannten Lieferfahrzeugen bis 2020 ermöglichen

NANJING, China, 11. Juli 2018 /PRNewswire/ -- Suning Logistics, eine Tochtergesellschaft der Suning Holdings Group, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Baidu Apollo unterzeichnet, um die Markteinführung der gewerblichen Selbstfahrer-Technologie zu beschleunigen. So könnte bereits 2020 die Massenproduktion von unbemannten Lieferfahrzeugen zur Realität werden.

Suning und Baidu, gaben die Partnerschaft auf der „Baidu Create 2018" in Peking bekannt. Die beiden Unternehmen stellten auch ein unbemanntes Lieferfahrzeug, das „MicroCar", vor. Ausgestattet mit dem intelligenten System der L4-Klasse von Baidu wurde das MicroCar entwickelt, um das zu lösen, was Suning als „die Lieferprobleme der letzten 5 km" bezeichnet.

Suning stellte auch sein intelligentes Logistiksystem mit Terminalauslieferungsszenarien vor, die die Möglichkeit bieten, die selbstfahrende Technologie von Baidu Apollo kommerziell zu nutzen. Zu Terminalauslieferungsoptionen von Suning gehören: die intelligente Community (unbemannter Lieferwagen und automatischer Abholschrank); lokale Sofortlieferung (Suning Mini-Markt und unbemannter Lieferwagen); und mobile Verteilung (unbemannter Vertriebswagen und fester Vertriebsweg).

Suning plant, die selbstfahrende Technologie zunächst im Rahmen lokaler Sofortlieferdienste kommerziell zu nutzen. Derzeit bieten Suning Mini-Märkte einen Lieferservice im Umkreis von 3 km und das unbemannte, selbstfahrende Lieferfahrzeug soll die Kurierdienste ergänzen. So wird ein 24-Stunden-Lieferservice ermöglicht und die lokale Kundschaft besser bedient.

Lu Junfeng, Vizepräsident von Suning Logistics, sagte: „Durch die Kombination der reichen, intelligenten Community-Szenarien von Suning und der fortschrittlichen, unbemannten Selbstfahrer-Technologie, die von Baidu in seinem Apollo-Programm entwickelt wurde, sind wir der Markteinführung der völlig autonomen, selbstfahrenden Technologie nun deutlich näher gekommen. In Zukunft wird eine neue Form der intelligenten Logistik-Community durch die fortlaufende intensive Zusammenarbeit zwischen Suning und Baidu der Öffentlichkeit zugutekommen und das Leben noch einfacher machen."

Im Jahr 2018 hat Suning Logistics enorme Investitionen in die Vermarktung selbstfahrender Fahrzeuge getätigt und eine Reihe von unbemannten Logistikanlagen in Betrieb genommen. Im Mai absolvierte Suning erfolgreich einen Straßentest seines selbstfahrenden Schwerlastwagens „Strolling Dragon". Es ist der erste selbstfahrende Schwerlastwagen, der von einem chinesischen E-Commerce-Unternehmen entwickelt wurde und die logistischen Campus- und Autobahntest in China bestanden hat. Im April hat Suning in Jinan sein Lager für fahrerlose Transportsysteme (FTS) offiziell in Betrieb genommen und bietet damit eine „Ware-zu-Mensch"-Lösung an, die mit Hilfe von Robotern den Abhol- und Auswahlprozess im Lager auf 10 Sekunden verkürzt. Sie ist damit fünfmal effizienter als manuelle Arbeit.

Die Partnerschaft mit Baidu Apollo ist Teil der Strategie von Sunning, vollautomatische Logistiklösungen mit künstlicher Intelligenz (KI) anzubieten. Sunning kündigt an, weiterhin mit Technologieunternehmen zusammenzuarbeiten, um ein intelligentes Logistiksystem aufzubauen. Selbstfahrende Lastwagen, automatisierte Fahrzeuge und Roboter sollen hier nahtlos zusammenarbeiten, um den Menschen beim Abschluss des Lieferauftrags zu unterstützen.

Informationen zu Suning

Das 1990 gegründete Unternehmen Suning ist eines der führenden Handelsunternehmen in China mit zwei börsennotierten Gesellschaften in China und Japan. Im Jahr 2017 belegte die Suning Holding mit einem Jahresumsatz von 65,7 Mrd. USD (412,95 Mrd. RMB) den zweiten Platz unter den 500 größten Privatunternehmen in China. Gestützt auf sein Leitbild „Leading the Ecosystem across Industries by Creating Elite Quality of Life for All" hat Suning sein Kerngeschäft durch acht vertikale Branchen gestärkt und ausgebaut: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Medien und Unterhaltung, Sport und Investitionen, bei denen Suning.com auf der Liste der Fortune Global 500 für das Jahr 2017 aufgeführt ist.

