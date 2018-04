Suntech präsentiert Leichtbau-Module auf der Solarex Istanbul 2018

Istanbul (ots/PRNewswire) - Wuxi Suntech Power Co., Ltd. ("Suntech") kündigt heute die Teilnahme bei der Fachmesse Solarex Istanbul 2018 in der Türkei an.

Solarex Istanbul ist die erste und einzige Solarenergie-Messe, die für die Türkei eine wichtige Chance bietet, bedeutende Schritte zu unternehmen, damit sich das Land als Produktionszentrum im Bereich Solarenergie positionieren kann.

Mit speziellem Glas und Rahmen wurde das Gewicht der Leichtbau-Module gegenüber den Standardmodulen um 30 % reduziert. Die Dicke des Glases beläuft sich auf nur 2 mm, was eine unkomplizierte Installation ermöglicht und für Anwendungen auf Hausdächern ideal geeignet ist. Das Design mit zwei zusätzlichen Verstärkungsrippen macht das Modul im Hinblick auf Kompressionswiderstand robuster. Das Leichtbau-Modul ist zertifiziert für einen Widerstand gegen Windlasten (3200 Pascal) und Schneelasten (3800 Pascal). Im Vergleich zum konventionellen Leichtbau-Modul bietet es einen höheren Sicherheitsfaktor.

Im Jahr 2017 ist die PV-installierte Kapazität in der Türkei um 217 % angestiegen und weist hohe Wachstumsraten auf. Schnelles Wirtschaftswachstum erfordert eine beträchtliche Menge an Energieversorgung und die neue Energie wird als sicherste und sauberste Energie betrachtet. Prognosen sagen voraus, dass die Türkei in der Zukunft zum drittgrößten PV-Markt in Europa werden wird. Kleinere PV-Projekte werden sich ebenfalls dank der unterstützenden Energiepolitik schnell entwickeln. Suntech-Module sind 2017 auf dem PV-Markt in der Türkei angekommen und mittlerweile hat Suntech eine stabile Kooperation mit Partnern in der Türkei begonnen und aufgebaut. Darüber hinaus wird das Unternehmen ebenfalls die Beziehungen mit den lokalen Partnern stärken, die Weiterentwicklung der Kooperationsform vertiefen, den Ausbau der Kooperationskanäle voranbringen und jeden Winkel in der Türkei mit sauberer Energie erstrahlen lassen.

