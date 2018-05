Symantec eröffnet neues Forschungszentrum für Datenschutz

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Das US-amerikanische Softwarehaus Symantec will ein neues Forschungszentrum für Datenschutz in Saarbrücken eröffnen. Es solle in der Nähe des derzeit entstehenden neuen Helmholtz-Zentrums für IT-Sicherheit angesiedelt werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch im kalifornischen Mountain View mit. Die neue Einrichtung von Symantecsolle Technologien für Verbraucher und Unternehmen erforschen und entwickeln, die für mehr Datenschutz und Privatsphäre im Internet sorgten. Symantec Corporation ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter für Cybersicherheit.

Die Gründung der Einrichtung in der Nähe des Saarbrücker Zentrums Cispa (Center for IT-Security, Privacy and Accountability), das in das neue Helmholtz-Zentrum überführt werden soll, sei "ein großer Erfolg für die Region Saarland und ihre Bedeutung als IT-Standort", sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Im Helmholtz-Zentrum für IT-Sicherheit sollen nach Abschluss des Ausbaus im Jahr 2026 rund 800 Wissenschaftler aus aller Welt für mehr Sicherheit in der digitalen Welt forschen./rtt/DP/tos