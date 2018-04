TAGESVORSCHAU/19. April 2018

===

*** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q, Zürich

07:00 DE/Software AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Darmstadt

*** 07:00 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 1Q, Rueil-Malmaison

*** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q, Basel

*** 07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q, Vevey

07:30 DE/Zooplus AG, Umsatz 1Q, München

07:35 DE/Stratec Biomedical AG, Jahresergebnis, Birkenfeld

*** 08:00 GB/Sky plc, Ergebnis 9 Monate, Isleworth

*** 08:00 NL/Unilever NV, Ergebnis 1Q, Rotterdam

*** 10:00 DE/Konjunkturforschungsinstitute,

PK zum Frühjahrsgutachten, Berlin

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar

10:00 DE/Gea Group AG, HV, Oberhausen

10:00 DE/Siltronic AG, HV, München

*** 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Frankreichs

Präsidenten Macron, ca 13:00 PK, Berlin

*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q, New York

14:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard

(2018 stimmberechtigt im FOMC) beim Global Finance Forum,

Washington

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 233.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April

PROGNOSE: +20,1

zuvor: +22,3

*** 14:45 DE/EU-Haushaltskommissar Oettinger, PK zum Thema:

"Die Zukunft der EU-Finanzen nach dem Brexit",

Berlin

*** 14:45 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung,

PK IWF-Direktorin Lagarde, Washington

15:30 US/Fed, Anhörung von Fed-Gouverneur Quarles

(2018 stimmberechtigt im FOMC) vor dem

Bankenausschuss des Senats, Washington

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

*** 16:30 US/Weltbank und IWF, Frühjahrstagung, Veranstaltung zum

Thema "Reforming the Euro Area: Views from inside and

outside of Europe", u.a. Rede von Bundesfinanzminister

Scholz, Washington

*** 18:00 US/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim

German Marshall Fund of the United States, Washington

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

