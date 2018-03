TRANSFORMATION: "Bürohaus der Zukunft - ein STADTTOR für Bielefeld" / Architekturwettbewerb des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. in Kooperation mit der Goldbeck GmbH

Berlin/Bielefeld (ots) - Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. veranstaltet jährlich den Architekturwettbewerb TRANSFORMATION. Die diesjährigen Preisträger zum Thema "Bürohaus der Zukunft ein STADTTOR für Bielefeld" wurden soeben gekürt. Aus den 15 Entwürfen von Studierenden der Universitäten Braunschweig, Darmstadt, Dortmund, Hamburg und der Hochschule Düsseldorf wählte die hochkarätige Fachjury den gelungensten Entwurf eines ebenso innovativen wie prägnanten Bürohauses am südlichen Stadteingang von Bielefeld.

Der mit 5.000 Euro dotierte 1. Platz ging an Christopher Kuriyama und Yvonne Goertz (TU Braunschweig). Sie überzeugten mit ihrem Projekt "Green(pre)View". Den 2. Platz und 2.500 Euro Preisgeld erhielt Madeleine Motzko (TU Darmstadt) für das Projekt "workflow". Den 3. mit 1.500 Euro dotierten Platz belegten Anne Schmitz und Anna Berger (TU Braunschweig) mit ihrem Projekt "your office, your atmos-phere". Darüber hinaus wurde eine Anerkennung in Höhe von 1.000 Euro Paolo Burattini, Alessandro Servalli und Felix Korganow (HCU Hamburg) für den Entwurf "Horizons" vergeben.

Der Gewinnerentwurf von Christopher Kuriyama und Yvonne Goertz überzeugt mit seiner innovativen Idee zum Typus "Bürohaus". Im Statement der Jury, unter dem Vorsitz von Prof. Claus Anderhalten, heißt es: "Green(pre)View setzt ein Zeichen am Stadteingang von Bielefeld. Es ist maßstabgebend für die städtebauliche Zukunft und richtungsweisend für die innere Raumorganisation."

Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft hat in Kooperation mit der Goldbeck GmbH (Bielefeld) einen studentischen Wettbewerb formuliert, der nach zukunftsweisenden Formen des Typus "Bürohaus" fragt. Mit dem Wandel von der Dienstleistungs- zur Wissens- und Innovationsgesellschaft sind auch die Arbeitswelten und damit ebenso die Gestaltung der Bürowelten weitreichenden Veränderungen unterworfen, so die Ausgangsthese für die Aufgabenstellung. Gesucht waren Entwürfe, deren Büroräume eine Arbeitsumgebung bieten, die Kommunikation, Wissenstransfer und Kreativität ermöglichen und fördern, aber auch konzentrierte und komplexe Tätigkeiten zulassen. Im Zentrum der Aufgabe stand darüber hinaus, ein deutlich sichtbares Zeichen am südlichen Stadteingang von Bielefeld zu setzen und dieses in Systembauweise zu gestalten.

Die Preisverleihung findet im festlichen Rahmen der Jahrestagung des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft vom 5. bis 7. Oktober 2018 in Düsseldorf statt.

Juroren

Sachpreisrichter:

Matthias Böning, Kulturkreis, Berlin, Vorsitzender Gremium Architektur

Jörg-Uwe Goldbeck, Goldbeck GmbH, Bielefeld

Dr. Yorck T. Streitbörger, Kanzlei Streitbörger Speckmann, Bielefeld

Dr. Axel Zitzmann, Luther GmbH, Düsseldorf und Mitglied im Gremium Architektur

Fachpreisrichter:

Prof. Claus Anderhalten, Universität Kassel, und Büro Anderhalten, Berlin

Bianca Birkhan, Fachbereichsleiterin Architektur Goldbeck Nord GmbH, Bielefeld

Michael Reiß, Partner Büro Ingenhoven architects, Düsseldorf

Nadja Stachowski, Preisträgerin 1999, Büro von Gerkan, Marg und Partner, Berlin

Antonino Vultaggio, Partner HPP Architekten GmbH, Düsseldorf

Moderation:

Prof. Walter Henri Stridde, Bremen

Teilnehmende Hochschulen

- Technische Universität Braunschweig: Prof. Almut Grüntuch-Ernst, Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen

TU Darmstadt: Prof. Anett-Maud Joppien, Lehrstuhl für Entwerfen und Gebäudetechnologie

Universität Dortmund: Profs. Ansgar und Benedikt Schulz, Lehrstuhl für Baukonstruktion

Peter Behrens School of Arts, Düsseldorf: Prof. Dennis Mueller, Lehrstuhl für Baukonstruktion und Entwerfen

HafenCity Universität Hamburg: Prof. Gesine Weinmiller, Lehrstuhl für Entwerfen und Gebäudelehre

