TTI ist mit seiner Leistung für die erste Hälfte 2018 weiterhin auf dem besten Wege

Hongkong (ots/PRNewswire) - Techtronic Industries Co. Ltd. ("TTI" oder die "Gruppe") (Hongkong Aktiencode: 669, ADR-Kürzel: TTNDY) bestätigt stolz, dass die Gruppe mit ihrer Leistung für die erste Hälfte 2018 auf gutem Wege ist.

Nach der kürzlichen Inflation bei Rohstoffen ist TTI hocherfreut zu berichten, dass die Produktivitätsinitiativen und die Markteinführung neuer Produkte mit hohen Bruttomargen wie geplant verlaufen und der Rohstoffinflation entgegenwirken.

Außerdem freut sich die Gruppe über ihr hervorragendes Ergebnis im Bereich der kabellosen Outdoor-Produkte, die großes Potenzial aufweisen.

Informationen zu TTI

Das 1985 gegründete und seit 1990 an der Börse von Hongkong notierte Unternehmen TTI ist weltweit bei kabellosen Technologien führend. Dies umfasst Elektrowerkzeuge, Elektroausrüstung für den Außenbereich, Bodenpflegegeräte und -zubehör für Verbraucher sowie professionelle und industrielle Anwender im Wohnbereich, im Bauwesen, in der Instandhaltung sowie in der Industrie und der Infrastrukturbranche. Das Unternehmen stützt sich auf vier strategische Treiber: Marken, Innovation, betriebliche Tätigkeit und Menschen, die eine langfristige, expansive Vision für den Fortschritt kabelloser Technologie widerspiegeln. Die weltweite Wachstumsstrategie basierend auf kontinuierlicher Produktinnovation hat TTI an die Spitze seiner Branchen gebracht. Das beeindruckende Markenportfolio von TTI umfasst Elektrowerkzeuge, Zubehör und Handwerkzeuge der Marken MILWAUKEE, AEG und RYOBI, Produkte der Marken RYOBI und HOMELITE für den Außenbereich, Layout- und Messgeräte der Marke EMPIRE sowie Bodenpflegeprodukte und -geräte der Marken HOOVER, ORECK, VAX und DIRT DEVIL.

TTI ist eine der Aktien des MSCI All Country World Index (ACWI), FTSE Developed Index und Hang Seng Composite LargeCap Index unter dem Hang Seng Composite Size Index. Weitere Informationen finden Sie unter www.ttigroup.com.

Alle genannten Warenzeichen, außer die von AEG und RYOBI, sind Eigentum der Gruppe. AEG ist ein eingetragenes Warenzeichen von AB Electrolux (publ.) und wird im Rahmen einer Lizenz verwendet. RYOBI ist ein eingetragenes Warenzeichen von Ryobi Limited und wird im Rahmen einer Lizenz verwendet.

Anfragen bitte an:

Techtronic Industries Co. Ltd. Isabella Chan Tel.: (852) 2402 6495 E-Mail: isabella.chan@tti.com.hk Website: www.ttigroup.com Strategic Financial Relations Limited Veron Ng +(852) veron.ng@sprg.com.hk 2864 4831 Isabel Kwok +(852) isabel.kwok@sprg.com.hk 2864 4824 Davis Li +(852) davis.li@sprg.com.hk 2864 4892 Website: www.sprg.com.hk

