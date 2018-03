Tarifpartner ringen um Annäherung für öffentlichen Dienst

POTSDAM (dpa-AFX) - Bei der zweiten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst wollen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer an diesem Dienstag in Potsdam um eine Annäherung bemühen (9 Uhr). Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund dbb, der auch Angestellte vertritt, fordern für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber hatten die Forderungen zurückgewiesen. Zuletzt hatten die kommunalen Arbeitgeber aber angekündigt, in der zweiten Runde womöglich ein Angebot vorzulegen.

Die Gewerkschaften äußerten sich zuversichtlich, dass angesichts der hohen öffentlichen Haushaltsüberschüsse ein zufriedenstellender Abschluss gelingen könne. Bleibt eine Annäherung aus, wollen sie ihre Warnstreiks zunächst ausweiten. Die entscheidende Runde ist für 15. und 16. April geplant. Betroffen sind unter anderem Erzieher, Mitarbeiter von Müllabfuhr, Straßenreinigung, Krankenhäusern und Bundespolizisten./bw/DP/he