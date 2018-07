Tarifverhandlungen in der Zeitungsbranche fortgesetzt

HAMBURG (dpa-AFX) - In Hamburg sind am Sonntag die Tarifverhandlungen für die rund 13 000 Redakteure und festen freien Journalisten an deutschen Tageszeitungen fortgesetzt worden. Die sechste Tarifrunde war Anfang Juni ohne Ergebnis beendet worden.

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) hatte für Redakteure zwei Anhebungen von insgesamt 3,9 Prozent plus eine Einmalzahlung von 500 Euro zum 1. Mai 2018 bei einer Laufzeit von 32 Monaten angeboten. Volontäre sollten zum 1. Mai 2018 4,71 Prozent mehr sowie Einmalzahlungen von insgesamt 140 Euro bekommen. Für Berufseinsteiger sollte das Gehalt ab 1. Mai 2018 um 120 Euro wachsen, zum 1. Januar 2019 nochmals um 2,2 Prozent.

Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) fordern 4,5 Prozent mehr Geld, die Einkommen von Volontären und Jungredakteuren sollen um mindestens 200 Euro steigen. Der DJV hatte nach dem letzten BDZV-Angebot "Schritte auf uns zu" gesehen. "Echtes Aufeinanderzugehen hätte aber weiter gehen müssen."/mgl/DP/men