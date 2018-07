Tausende demonstrieren in Edinburgh gegen Trump

EDINBURGH (AFP)--Einen Tag nach den Massenprotesten in London gegen Donald Trump haben auch im schottischen Edinburgh tausende Menschen gegen den US-Präsidenten demonstriert. Die Polizei erklärte, etwa 9.000 Menschen hätten sich an der Kundgebung beteiligt, Festnahmen habe es keine gegeben. Wie am Freitag in London schwebten auch in der schottischen Metropole riesige Ballons in Form eines wütenden Trump-Babys über der Menge.

Die Demonstranten hielten Schilder mit Aufschriften wie "Kein Platz für Trumps Hass", "Raus mit Trump, dem rassistischen Kriegstreiber" und "Kein Handel mit Trump" in die Höhe. Der Demonstrant Leo Murray, der eine der Trump-Baby-Ballons spazieren führte, sagte, der Ballon stelle den Präsidenten der Vereinigten Staaten als "orangehäutiges, wütendes Baby mit winzigen, winzigen Händen und einem verstockten, übel wollenden Ausdruck im Gesicht" dar.

Trump war am Donnerstag zu einem viertägigen Besuch in Großbritannien eingetroffen. Am Freitag traf er Premierministerin Theresa May sowie Königin Elizabeth II. Anlässlich seines Besuchs demonstrierten in London nach Angaben der Organisatoren mehr als 250.000 Menschen gegen Trump.

Zum Abschluss seiner Großbritannien-Reise traf Trump am Samstag auf seiner Luxus-Golfanlage im schottischen Turnberry ein, wo er sich Zeit zum Golfspielen nahm. Während er mit einer weißen Kappe mit der Aufschrift "USA" über den Golfplatz lief, winkte er den Demonstranten zu, die sich am Rande des Platzes versammelt hatten. Sie riefen "Kein Trump, kein KKK, keine rassistischen USA" und bezogen sich dabei auf den rassistischen Ku Klux Klan.

Demonstranten, die sich an einem nahegelegenen Strand versammelt hatten, stiegen auf eine Anhöhe, damit Trump sie vom Golfplatz aus sehen konnte. Rund ums Trumps Golfanlage waren dutzende Polizisten postiert.

Bei seinem Großbritannien-Besuch und seiner vorherigen Teilnahme am Nato-Gipfel in Brüssel war Trump mit Drohungen, Provokationen und Rüpeleien aufgefallen. Am Montag will der US-Präsident den russischen Staatschef Wladimir Putin in der finnischen Hauptstadt Helsinki treffen.

DJG/AFP/mpt

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2018 04:52 ET (08:52 GMT)