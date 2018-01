The Body Shop und Cruelty Free International veranstalten Hunde-Protest vor UN-Hauptsitz in New York

New York (ots/PRNewswire) -

Bereits 4,1 Millionen Unterschriften für ein Verbot von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken gesammelt

Mit dem ersten Tier-Protest aller Zeiten vor dem Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York haben das international agierende Beauty-Unternehmen The Body Shop und die führende Tierschutzorganisation Cruelty Free International heute darauf aufmerksam gemacht, dass es in mehr als 80 Prozent der Länder weltweit bisher keine gesetzlichen Regelungen gibt, die Tierversuche zu kosmetischen Zwecken verbieten. The Body Shop und Cruelty Free International haben es sich mit der Kampagne Forever Against Animal Testing zum Ziel gesetzt, insgesamt 8 Millionen Unterschriften zu sammeln und diese den Vereinten Nationen zu übergeben, um den Erlass einer internationalen Konvention des Verbots von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken zu erwirken und dem Leid von jährlich bis zu 500.000 Tieren ein Ende zu setzen. Beide Kampagnenpartner haben sich mit UN-Vertretern getroffen, um dieses Thema voranzutreiben. Unterschrieben werden kann die globale Petition online unter http://www.foreveragainstanimaltesting.com oder in einem der The Body Shop Geschäfte weltweit.

Mit 4,1 Millionen Unterschriften, die in den vergangenen sechs Monaten gesammelt wurden, ist die Petition bereits heute die größte Unterschriftenaktion, die jemals gegen Tierversuche zu kosmetischen Zwecken gestartet wurde. Jessie Macneil-Brown, Head of Global Campaigns bei The Body Shop, erklärt: "Wir von The Body Shop haben uns schon immer für den Tierschutz eingesetzt. Wir glauben fest daran, dass Tiere nicht für Versuche zu kosmetischen Zwecken herangezogen werden sollten. Unser Tier-Protest mit Hunden vor den Vereinten Nationen ist Sinnbild dafür. Hunde stehen für das ganz besondere Band zwischen Mensch und Tier und vereinen alle, die Grausamkeit gegen Tiere ablehnen. Wir rufen heute jeden Einzelnen, jedes Unternehmen und jede Regierung dazu auf, sich unserer Kampagne anzuschließen, um das, was wir begonnen haben, erfolgreich zu Ende zu führen."

Michelle Thew, CEO von Cruelty Free International: "Der heutige Protest sendet eine starke Botschaft an Verbraucher und Unternehmen in der ganzen Welt. Damit soll signalisiert werden, dass wir ihre Unterstützung brauchen. Wir haben bereits sehr große Fortschritte auf dem Weg zu unserem Ziel gemacht, Tierversuche zu kosmetischen Zwecken weltweit zu verbieten. Aber es bleibt noch viel zu tun. Wir wünschen uns, dass jedes Unternehmen, das gegen Tierversuche ist, seine Unterstützung zusagt und seine Kunden darin bestärkt, dies auch zu tun."

New York, 24. Januar 2018. Hunde protestieren vor dem UN-Hauptquartier gegen Tierversuche zu kosmetischen Zwecken. Der Protest unterstützt die Kampagne Forever Against Animal Testing von The Body Shop und Cruelty Free International mit dem Ziel, ein internationales Verbot von Tierversuchen zu kosmetischen Zwecken zu erwirken.

Die Fotos sind heute Morgen um 10 Uhr in New York in Zusammenarbeit mit professionellen Hundeausbildern und unter tierärztlicher Betreuung entstanden. Für die teilnehmenden Tiere wurde eine erstklassige Versorgung gewährleistet. Sowohl Rational Animal als auch Cruelty Free International wurden konsultiert, um sicherzustellen, dass die Aktion so durchgeführt wird, dass sie keine Belastung für die Tiere darstellt.

Über The Body Shop

Das weltweit agierende Kosmetikunternehmen The Body Shop wurde 1976 von Anita Roddick in Brighton, England, gegründet. The Body Shop bietet hochwertige, von der Natur inspirierte Hautpflege-, Haarpflege- und Make-up-Produkte an, die ethisch und nachhaltig produziert werden. Ziel des Unternehmens ist, positiven Wandel in der Welt herbeizuführen. The Body Shop war Wegbereiter der Philosophie, dass Business die Kraft hat, Gutes zu tun - eine ethische Grundhaltung, die noch heute das Unternehmen antreibt. Zu The Body Shop gehören weltweit mehr als 3.000 Geschäfte in über 60 Ländern.

Über Cruelty Free International

Die führende Tierschutzorganisation Cruelty Free International setzt sich für eine Welt ein, in der Tierversuche weder gewollt noch als notwendig erachtet werden. Cruelty Free International zählt zu den ältesten und anerkanntesten Tierschutzorganisationen der Welt. Die Organisation gilt als Autorität in allen Fragen zu Tierversuchen und agiert als Berater und Gutachter im Auftrag von Regierungen, Medien, Unternehmen sowie Behörden.

