The Boring Company: Elon Musk verkauft jetzt Steine

Neue Geschäftsidee

Nachdem sich die ersten beiden kreativen "Finanzierungsrunden" für das Tunnelbohrunternehmen The Boring Company als Erfolg erwiesen haben, hat der Chef des Unternehmens offenbar Blut geleckt. Auf Twitter kündigte der Milliardär nun neues Merchandise an.

Lego aus Dreck

New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy. - Elon Musk (@elonmusk) 26. März 2018

Bald werde es LEGO-ähnliche ineinander greifende Steine aus dem Tunnelbau geben, so Musk in einem Twitter-Beitrag. Sofort sprang die treue Twitter-Fangemeinde des CEO auf den Zug auf und feierte den Milliardär für seine Idee.

Und Musk legte weiter nach. Die Steine seien garantiert flammenwerfersicher, erklärte er in Anspielung auf die vorangegangene Merchandising-Aktion, bei der Musk innerhalb kürzester Zeit 20.000 Flammenwerfer unters Volk gebracht und damit satte zehn Millionen Dollar in die Kassen seiner Tunnelfirma gespült hat.

Spaß oder ernsthafte Geldbeschaffungsmaßnahme?

Ob Elon Musk tatsächlich bald den Dreck verkaufen wird, den er mit seiner Tunnelbohrfirma aus der Erde buddelt - wie es ein Twitter-User formulierte -, bleibt abzuwarten.

Are you literally selling the dirt you tunnel out to fund more tunneling? Genius - Ishan (@ishanspatil) 26. März 2018

Allerdings hatten sich viele Tweets des umtriebigen Chefs in der Vergangenheit als durchaus ernst gemeint herausgestellt. Nicht nur die erste Ankündigung, dass er ein Tunnelbohrunternehmen gründen wolle, weil er die überirdischen Staus satt habe, machte er in kürzester Zeit wahr. Auch der Verkauf von Boring-Company-Mützen und Flammenwerfern war zunächst als Schnapsidee abgetan worden, bevor Musk diese tatsächlich in die Tat umsetzte.

Und auch seine Twitter-Follower scheinen durchaus überzeugt davon, dass Musks Idee einen realen Hintergrund hat.

After the flamethrowers, I treat all his tweets as if they're real 😂 - Kaleb Peters (@Kubbaj95) 26. März 2018

Immerhin hat Musk bereits nähere Details zu seiner Idee angekündigt - ebenfalls auf Twitter: Das erste "Lego"-Set werde das alte Ägypten zum Thema haben - Pyramiden, Sphinx sowie den Tempel des Horus.

First kit set will be ancient Egypt - pyramids, Sphinx, temple of Horus, etc - Elon Musk (@elonmusk) 26. März 2018

Redaktion finanzen.at