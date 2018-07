Theresa May: Wollen reibungslosen und geordneten Brexit

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May will mit ihrem neuen Brexit-Plan einen reibungslosen und geordneten EU-Austritt erreichen. Das sagte May bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki am Dienstag in London. Die Wünsche der Brexit-Wähler, etwa die unkontrollierte Einwanderung von EU-Bürgern zu beenden, werde man aber berücksichtigen, betonte May. Details des Brexit-Plans will London am Donnerstag vorstellen. Mehrere Minister der britischen Regierung waren Anfang der Woche aus Protest gegen die neuen Brexit-Pläne Mays zurückgetreten. Das Land tritt am 29. März 2019 aus der EU aus./cmy/DP/nas