Trax schließt Investmentrunde über 125 Millionen USD ab, angeführt von Boyu Capital

Trax, der führende Anbieter von Computer-Vision- und Analytics-Lösungen für den Einzelhandel, gab heute den Abschluss seiner bisher größten Investitionsrunde bekannt, mit der 125 Millionen USD beschafft wurden. Die Transaktion wurde von Boyu Capital geleitet, einer der größten Private-Equity-Wertpapierfirmen im Großraum China. DC Thomson, eine führende Medien-Organisation aus dem Vereinigten Königreich, beteiligte sich auch an der Investmentrunde. Ein Teil der Transaktion wird verwendet, um einige Aktien von frühen Investoren zu kaufen.

Trax, mit Hauptsitz in Singapur, revolutioniert die Einzelhandelsbranche, indem es eine einzige Quelle der Wahrheit in den Regalen für Unternehmen und Einzelhändler bietet, die verpackte Konsumgüter(CPG) herstellen oder verkaufen. Trax wurde im Jahr 2010 gegründet und zählt Unternehmen wie Warburg Pincus und Investec zu seinen Aktionären.

Bis heute hat das Unternehmen eine Gesamtfinanzierung von rund 235 Millionen US-Dollar beschafft, ist in über 50 Ländern tätig und betreut mehr als 175 Kunden. Trax bietet Arbeitsausführungen im Ladengeschäft, Marktmessung und Daten-Science-Lösungen für CPG-Marken und Einzelhändler durch die Nutzung seiner innovativen Computer-Vision-Plattform für die Verarbeitung von Fotos, die mit mobilen Geräten im Ladengeschäft aufgenommen wurden, um in Echtzeit Einblicke in Regale und Übersichten über ganze Ladengeschäfte zu bieten.

Im vergangenen Jahr hat Trax in einer Allianz mit Nielsen (NYSE: NLSN), dem führenden globalen Informations- und Messunternehmen, die Shelf Intelligence Suite eingeführt, die Markenherstellern ein beispielloses Niveau an Regaleinblicken bietet, damit diese kontinuierlich ihre Regal-Strategie und -Arbeitsausführung messen und verbessern können.

Neben der Zusammenarbeit mit führenden CPG-Unternehmen weltweit ist Trax zurzeit an mehreren Pilotprojekten im Bereich der digitalen Transformation mit globalen Einzelhändlern beschäftigt, mit denen eine kontinuierliche Regalüberwachung mit drahtlosen IoT-Kameras erreicht werden soll. Trax meinte, es wolle diese neueste Finanzierungsrunde nutzen, um die globale Expansion des Unternehmens weiter zu unterstützen und den Einsatz seiner Einzelhandelslösungen am Massenmarkt zu beschleunigen. Ein Kernbereich der Expansion wird der Großraum China sein, wo Trax bereits eine starke Marktpräsenz im Dienste großer globaler Marken etabliert hat.

"Wir sind enorm begeistert, Boyu Capital neben Warburg Pincus, unserem größten Aktionär, als Hauptgeldgeber von Trax zu haben", sagte Joel Bar-El, CEO und einer der Gründer von Trax. "Die Erfahrung und die Einblicke dieses Unternehmens in das Ausmaß und Tempo der chinesischen Einzelhandelstechnologie werden unglaublich wertvoll sein. Die Geldspritze von Boyu wird es uns ermöglichen, weitere Innovationen unserer Technologien in unserem Computer Vision Center of Excellence in Tel Aviv, Israel, voranzutreiben und die Möglichkeit der Einrichtung eines zusätzlichen Engineering-Centers in China zu untersuchen."

Dror Feldheim, Trax Chief Commercial Officer und einer der Gründer, fügte hinzu: "Wir erleben einen Wendepunkt in unserem globalen Wachstum und unserer Reise in die digitale Transformation des physischen Einzelhandels. Die Einführung unserer Lösungen und Dienstleistungen geht in unseren Kernmärkten in den USA, Europa, Asien und Lateinamerika quasi mit Lichtgeschwindigkeit voran. Die Partnerschaft mit Boyu und der Zugang zu seinem großen Netzwerk und tiefgehendem Know-how fügt der Verwirklichung unserer Vision echte Feuerkraft hinzu."

Joey Chen, Managing Director von Boyu Capital, kommentierte: "Die Investition in Trax ist durch unsere Überzeugung motiviert, dass neue Technologielösungen, die die Digitalisierung physischer Einzelhandelsgeschäfte ermöglichen, eine überzeugende Wertschöpfung mit sich bringen werden. Wir sind beeindruckt von der breiten Anerkennung der cloudbasierten One-Stop-Shop-Lösungen von Trax seitens der weltweit größten CPG-Unternehmen und Einzelhändler. Im Vergleich zu entwickelten Märkten wie Europa und den Vereinigten Staaten befindet sich der Einsatz digitaler Lösungen in chinesischen Konsumgüterunternehmen und Einzelhandelsgeschäften noch in der Anfangsphase. Und angesichts des weltweit größten Einzelhandelsmarktes und der größten Zahl von Verkaufsstellen sehen wir eine vielversprechende Zukunft für die Entwicklung von Trax in China."

Über Boyu Capital

Boyu Capital ist eine führende, auf China ausgerichtete, private Investmentfirma mit Niederlassungen in Hongkong und Peking. Boyu Capital besteht aus einem Team von erfahrenen Investoren und Wirtschaftsfachleuten, bietet Wachstumskapital und strategische Unterstützung durch langfristige Partnerschaften mit führenden Unternehmern und Unternehmungen und sein Portfolio umfasst einige der größten, am besten gemanagten und innovativsten Unternehmen in den Bereichen Medien/Technologien, Konsumgüter/Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen im Großraum China.

Über Trax

Trax ist der führende Anbieter von Computer-Vision-Lösungen und Analytik für den Einzelhandel und zählt seit Kurzem zu den 25 am schnellsten wachsenden Unternehmen auf der Deloitte-Liste "Technology Fast 500". Das Unternehmen ermöglicht eine strengere Ausführung von Kontrollen in Ladengeschäften und bietet den Kunden die Möglichkeit, durch seine In-Store-Ausführungswerkzeuge, Marktmessdienste und Datenbeschaffung wettbewerbsrelevante Erkenntnisse zugewinnen, dank derer der Kunde Umsatzchancen an allen Verkaufsstellen erkennen und nutzen kann. Viele der global führenden Marken und Einzelhändler nutzen Trax weltweit in mehr als 50 Ländern, um die Ausführung im Geschäft zu managen und die Umsätze aus dem Ladenverkauf zu steigern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Tokio und verfügt über Niederlassungen an verschiedenen Standorten weltweit. Weitere Informationen über Trax finden Sie unter http://www.traxretail.com.