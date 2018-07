Trump: Welt möchte gutes Verhältnis mit Russland

HELSINKI (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat zum Auftakt seiner Begegnung mit Russlands Präsident Wladimir Putin die Bedeutung eines guten Verhältnisses seines Landes zu Russland betont. "Die Welt möchte, dass wir miteinander auskommen", sagte Trump am Montag in Helsinki vor dem Treffen mit Putin im Beisein des Kremlchefs. In den Gesprächen werde es unter anderem um Atomwaffen, Handelsfragen und die Beziehungen zu China gehen. Er verwies darauf, dass Russland und die USA 90 Prozent des weltweiten Nukleararsenals hielten./dm/DP/nas