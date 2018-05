Trump droht in Absage des Nordkorea-Gipfels mit Atomwaffen der USA

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Nordkorea in der Absage des Gipfels mit Machthaber Kim Jong Un mit den Atomwaffen der USA gedroht. "Sie reden über Ihre nukleare Bewaffnung", erklärte Trump laut dem vom Weißen Haus am Donnerstag veröffentlichten Brief an Kim. "Aber unsere sind so massiv und so mächtig, dass ich zu Gott bete, dass sie nie angewendet werden müssen." Mit seinem Brief sagte Trump das für den 12. Juni in Singapur geplante Gipfeltreffen mit Kim ab./ki/DP/tos