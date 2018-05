Türkische Notenbank vereinfacht Geldpolitik

ANKARA/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die türkische Notenbank vereinfacht ihre Geldpolitik und bewegt sich damit etwas auf internationale Investoren zu. Wie die Zentralbank am Montag in Ankara mitteilte, werde eine bereits angestoßene Vereinfachung komplettiert. Anstatt des bisher unübersichtlichen Systems aus zahlreichen Leitzinssätzen soll ab dem 1. Juni der einwöchige Leitzins der neue Schlüsselzins sein. Er soll wie der bisherige Spätausleihungssatz 16,5 Prozent betragen. Aktuell beträgt der Einwochenzins 8,0 Prozent.

In dem neuen System sollen zwei weitere Leitzinssätze etwas ober- und unterhalb des neuen Schlüsselzinses liegen. Der Abstand der beiden Zinssätze beträgt jeweils 1,5 Prozentpunkte. Das System erinnert etwas an das der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die türkische Lira reagierte auf die Ankündigung der Notenbank mit Kursgewinnen gegenüber Dollar und Euro. Im Gegensatz dazu war die türkische Währung in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten. Die türkische Notenbank sah sich vergangene Woche sogar zu einer Not- Zinserhöhung gezwungen, die aber wenig bewirkte und aus Sicht von Fachleuten zu gering ausgefallen war.

Gründe für den starken Kursverfall der Lira sehen Fachleute in steigenden Zinsen in den USA, die besonders kritisch für Länder wie die Türkei mit hohen Verbindlichkeiten im Ausland oder in ausländischer Währung sind. Hinzu kommen eine hohe Inflation und Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank, ausgelöst durch Äußerungen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Am Wochenende hatte Erdogan die Bevölkerung dazu aufgerufen, Devisen in Lira zu tauschen, um den Kursverfall aufzuhalten.

Die Änderungen der Notenbank kommen nicht gänzlich überraschend. Fachleute und Profianleger haben das komplizierte und undurchsichtige Leitzinssystem der türkischen Notenbank schon seit längerem kritisiert. Das neue, übersichtlichere System könnte helfen, dass Investoren die Geldpolitik der Notenbank besser verstehen. Dies wiederum könnte die Lira stützen.