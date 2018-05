UPDATE/Altmaier reist in schwieriger Mission nach Kiew und Moskau

(NEU: Aussage zu Sicherung der Energieversorgung)

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird am Sonntag für einen zweitägigen Besuch in die Ukraine und Russland aufbrechen. Auf dem Programm stehen komplizierte Gespräche um den Bau der Gasröhre Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland, die die Ukraine vehement ablehnt.

Vor der Abreise erklärte der Minister, der Zweck seiner Reise sei, die Beziehungen zu beiden Ländern in turbulenter Zeit zu verstetigen und zu vertiefen. "Es geht darum, die Energieversorgung in Europa zu sichern", betonte Altmaier. Die Interessen der Ukraine müssten gewahrt bleiben. Kiew befürchtet, dass der Kreml der Ukraine den Gashahn zu drehen könnte, wenn die neue Leitung unter der Nordsee kommt. Das finanziell klamme Land nimmt pro Jahr außerdem rund zwei Milliarden Dollar an Transitgebühren für Gas ein. "Wir werden dabei sehr offen und sehr ehrlich, aber auch sehr konstruktiv sprechen", erklärte Altmaier.

Außerdem geht es um die neuen Sanktionen der USA gegen Russland und deren Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Auch die Folgen des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran dürften zur Sprache kommen. Die Reise des Bundeswirtschaftsministers dient auch der Vorbereitung des in Kürze anstehenden Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Moskau.

In Kiew wird Altmaier mit Premierminister Wolodymyr Hrojsman zusammenkommen. In Moskau trifft er Mitglieder der russischen Regierung. Der CDU-Politiker wird zudem mit Vertretern deutscher Unternehmen in beiden Ländern sprechen. Nach wirtschaftlich schweren Jahren hatte der Handel sowohl mit Russland als auch Ukraine im vergangenen Jahr um jeweils beinahe 20 Prozent angezogen. Neue Sanktionen könnten den Aufschwung bremsen.

