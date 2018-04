UPM Paper ENA wird umbenannt in UPM Communication Papers

(UPM, Helsinki, 26. April 2018 um 09.15 OEZ) - Der UPM Geschäftsbereich UPM Paper Europe and North America (ENA) wird ab dem 26. April 2018 in UPM Communication Papers umbenannt. Der neue Name betont den Branchenfokus und die globale Ausrichtung des Geschäftsbereichs. Er unterstreicht zudem das langfristige Engagement von UPM für sein weltweites Geschäft mit grafischen Papieren. Papier ist auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Medienmixes in der Verlagsbranche und für die Geschäftskommunikation.

UPM Communication Papers ist der weltweit führende Hersteller von grafischen Papieren und bietet seinen Kunden aus der Werbebranche, dem Verlagswesen und Anwendern aus den Bereichen Home und Office eine umfangreiche Produktpalette. Unsere Kunden profitieren von einem weltweiten Vertriebsnetz, Qualitätspapieren, hervorragenden Servicedienstleistungen sowie einer reibungslos funktionierenden Lieferkette. Unsere Papiere werden in 15 Papierfabriken in Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, UK und den USA hergestellt.

"Neben Veränderungen in der Wertschöpfungskette Printkommunikation war UPM Communication Papers in den vergangenen Jahren auch mit einem beständigen Nachfragerückgang bei grafischen Papieren konfrontiert. Im Laufe der Jahre haben wir ein breites Produktportfolio, eine starke lokale Vertriebspräsenz und einen kompetenten Kundenservice aufgebaut. Wir sind zuversichtlich, dass UPM Communication Papers auch in Zukunft einen wesentlichen Beitrag zum Gesamterfolg von UPM leisten wird. Der neue Name unterstreicht diese Zukunftsorientierung und ist gleichermaßen ein Versprechen an unsere Kunden und Mitarbeiter", so Winfried Schaur, Executive Vice President, UPM Communication Papers.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Martin Ledwon, Vice President, Stakeholder Relations, UPM Communication Papers, Tel.: +49 151 655 30 902

UPM Media Relations

Mo.-Fr. 09.00 bis 16.00 Uhr OEZ

Tel.: +358 40 588 3284

media@upm.com

Über UPM Communication Papers

UPM Communication Papers ist der weltweit führende Hersteller von grafischen Papieren und bietet seinen Kunden aus der Werbebranche, dem Verlagswesen und Anwendern aus den Bereichen Home und Office eine umfangreiche Produktpalette. Die leistungsstarken Papiere und Service-Konzepte von UPM schaffen Mehrwert für unsere Unternehmenskunden und erfüllen zugleich aktiv die strengsten Kriterien für Umweltschutz und soziale Verantwortung. Mit Hauptsitz in Deutschland beschäftigt UPM Communication Papers etwa 8.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen zu UPM Communication Papers und allen Produkten finden Sie unter www.upmpaper.de.

Folgen Sie UPM Communication Papers bei Twitter

UPM

UPM führt die Bio- und Forstindustrie in eine nachhaltige, von Innovationen geprägte und spannende Zukunft. Der Konzern besteht aus sechs Geschäftsbereichen: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers und UPM Plywood. UPM liefert nachhaltige und sichere Lösungen für eine steigende globale Verbrauchernachfrage. Unsere Produkte werden aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt und sind wiederverwertbar. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt etwa 19.100 Mitarbeiter. Die Umsatzerlöse von UPM liegen bei etwa 10 Mrd. Euro pro Jahr. Die Aktien von UPM werden an der Wertpapierbörse Nasdaq OMX Helsinki notiert. UPM - The Biofore Company - www.upm.de

Folgen Sie UPM auf Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: UPM via Globenewswire