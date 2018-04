US-Anleihen tendieren wenig bewegt

US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag wie schon am Vortag insgesamt nur wenig von der Stelle bewegt. Auch frische Konjunkturdaten aus den USA konnten dem Markt keine Impulse in eine klare Richtung geben.

Die US-Notenbank Fed hatte gemeldet, dass die amerikanische Industrieproduktion im März um 0,5 Prozent gesiegen sei - und damit etwas stärker als von Analysten erwartet. Ebenso waren neue Daten vom Immobilienmarkt kein Richtungsweiser.

Zweijährige Staatsanleihen verharrten bei 99 23/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,386 Prozent. Fünfjährigen Anleihen standen unverändert bei 99 6/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,676 Prozent. Leicht im Plus zeigten sich jedoch längere Laufzeiten: Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 4/32 Punkte auf 99 15/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,812 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 17/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,997 Prozent.

(Schluss) dkm