US-Handelsminister kritisiert multilaterales Vorgehen

PARIS (dpa-AFX) - US-Handelsminister Wilbur Ross hat sich kritisch über ein multilaterales Vorgehen in der Handelspolitik geäußert. "Zu oft sind multilaterale Organisationen eine Ausrede für Leute geworden, die so tun, als würden sie Mängel beseitigen (...) wenn sie in Wahrheit nur das nächste Treffen für in drei Monaten terminieren", sagte Ross am Mittwoch auf einer OECD-Konferenz in Paris.

"Wir tendieren dazu, bilaterale statt multilaterale Verhandlungen zu bevorzugen", führte er aus. Dies begründete er unter anderem damit, dass multilaterale Verhandlungen sehr lange dauerten und zu Kompromissen tendierten, "die vielleicht nicht im besten Interesse sind".

Die USA stecken in Handelsstreitigkeiten mit der EU und China. Am Freitag läuft eine Frist ab, bis zu der EU-Unternehmen von amerikanischen Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium./sku/DP/jha