US-Milliardär Ron Baron verwaltet über seinen Fonds und sein selbstgegründetes Asset Management Baron Capital gegenwärtig rund 27 Milliarden US-Dollar. Sein eigenes Nettovermögen beläuft sich unterdessen laut Forbes auf rund 2,3 Milliarden US-Dollar. Sein langfristiger Anlagehorizont bescherte ihm und seinen Investoren bereits in der Vergangenheit außerordentliche Renditen. Dabei investiert Baron gezielt in Unternehmen, welche eine starke Wachstumschance haben, Wettbewerbsvorteile aufweisen und in ihrem Bereich führend sind. Des Weiteren legt er den Fokus auf ein starkes Managementteam und eine glaubwürdige, zuverlässige und vertrauenswürdige Führung. Allem Anschein nach sieht der US-Milliardär diese Attribute auch beim Elektroauto -Pionier Tesla hinreichend erfüllt.

Milliardär mit Kursphantasie

Gegenüber CNBC sagte der 75-jährige Gründer von Baron Capital in Bezug auf die Tesla-Anteilsscheine: "Ich denke, wir werden das Zwanzigfache unseres Geldes verdienen, weil die Gelegenheit so groß ist". Dass er mit seinem gewaltigen Tesla-Aktienpaket bis heute jedoch noch nicht viel Geld verdienen konnte, tangiert ihn nur peripher. "Die Leute sagen: Mann, die geben eine Menge Geld aus. Natürlich geben sie viel Geld aus. Sie bauen Fabriken", so Baron in Bezug auf den enormen Kapitalbedarf von Elon Musks Konzern. Obwohl Musk immer noch darauf besteht, dass sein Unternehmen keine neuen Mittel benötigt, prophezeien mittlerweile einige Analysten eine Kapitalerhöhung im laufenden Geschäftsjahr.

"Kaufen, wenn die Entwicklung stattfindet"

Ron Baron, der seit 2014 in Tesla investiert ist, sagte, dass viele Investoren die Aktie des Unternehmens nur auf der Grundlage von Nachrichten kaufen oder verkaufen. Solche Spekulanten lassen das langfristige Potenzial des Unternehmens völlig außer Acht und unterschätzen die Vorzüge einer Buy-and-Hold-Strategie. Barons Asset Management hat in der Vergangenheit Milliarden von US-Dollar verdient, indem es sich aufgrund von umfangreichen Untersuchungen auf langfristige Aktien-Engagements von unterbewerteten Unternehmen eingelassen hat. "Wir versuchen zu kaufen, wenn die Entwicklung stattfindet", so der US-Milliardär. "Wenn Sie als Investor warten bis eine Firma erfolgreich ist, dann ist es zu spät. Dann werden Sie einen hohen Preis zahlen", so Baron gegenüber CNBC weiter.

Zuversicht in eigener Sache

Zum 31. März repräsentierte der Anteil der Tesla-Aktien 1,62 Prozent des gesamten verwalteten Vermögens von Baron Capital. Bei einem Anlagevolumen von rund 27 Milliarden US-Dollar würde das Tesla-Aktienpaket somit einen Gegenwert von über 440 Millionen US-Dollar aufweisen. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von knapp 49 Milliarden US-Dollar wäre Baron Capital somit im Besitz von rund 0,9 Prozent der ausstehenden Tesla-Aktien. Angesicht dieses außerordentlichen Volumens dürfte es nun kaum verwundern, dass sich Ron Baron entgegen aller Kritik für ein Tesla-Investment stark macht.



Pierre Bonnet / finanzen.at