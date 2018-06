US-Strafzölle - voestalpine-Chef: Folgen noch nicht abschätzbar

Der Stahlkonzern voestalpine, der stark im Automobilzulieferbereich und in den USA engagiert ist, reagiert mit Bedauern auf die Entscheidung der US-Regierung per sofort Importzölle auf Stahl und Aluminium einzuheben. "Die langfristigen Auswirkungen auf das globale wirtschaftliche Gefüge und den Freihandel sind aus heutiger Sicht noch nicht abschätzbar", meinte CEO Wolfgang Eder am Freitag.

Bezüglich Auswirkungen auf die voestalpine gibt sich Eder nach wie vor gelassen: "Faktum ist, dass maximal etwa 3 Prozent des aktuellen voestalpine-Konzernumsatzes von den US-Zöllen betroffen sein können", teilte er in einer ersten Reaktion auf die US-Maßnahme mit. Damit bleibe das wirtschaftliche Risiko für die Voest "selbst in einem Extremfall sehr überschaubar".

"Die EU ist nun gefordert, möglichst rasch Maßnahmen einzuleiten, um europäische Hersteller vor Importen mit Dumpingcharakter aus anderen Weltregionen infolge der zunehmenden Abschottung des US-Marktes zu schützen", betonte Eder.

Es sei bedauerlich, dass die bis zuletzt mit der EU intensiv geführten Verhandlungen zu keinem Umdenken des amerikanischen Präsidenten geführt hätten. "Als Unternehmen haben wir uns auf alle Eventualitäten vorbereitet und nehmen den Beschluss der US-Administration zur Kenntnis", so der Konzernchef.

Die voestalpine befasse sich schon seit längerem intensiv mit möglichen Konsequenzen derartiger Maßnahmen auf ihr Geschäft in den USA bzw. auf ihre Beziehungen mit den USA. Das oberösterreichische Unternehmen richtete vor mehr als einem Jahr eine "Taskforce USA" zur Beobachtung der US-Entwicklungen ein, die den heutigen Angaben zufolge aktuell aus elf Mitarbeitern aus den USA und Österreich besteht.

Die Voest habe in den vergangenen Jahren in den USA 1,4 Mrd. Dollar (1,2 Mrd. Euro) in die Produktion von Hightech-Produkten investiert und rund 3.000 lokale Arbeitsplätze geschaffen. Rund zwei Drittel seiner US-Umsätze in Höhe von etwa 1,2 Mrd. Euro (2017) generiert das Unternehmen laut Eigenangaben als lokaler Erzeuger in den USA und ist daher mit diesen Aktivitäten von den US-Importzöllen "nicht berührt".

"In wieweit die übrigen Umsätze von den Importrestriktionen betroffen sind, ist bereits seit einiger Zeit in eingehender Prüfung", hieß es am Freitag weiters. Parallel dazu laufe die Erarbeitung von Alternativkonzepten. In Ergänzung dazu habe die voestalpine in den vergangenen Monaten bereits "umfassende Anträge auf Ausnahmen von den Strafzöllen" auf ihre Produkte eingereicht - bisher jedoch offenbar ohne jegliches Echo: "Bisher wurden auf Basis des heutigen Wissensstandes nach keine dieser Anträge (weder von voestalpine noch von Partnern oder Kunden) seitens der US-Administration bearbeitet."

