USA und Nordkorea wollen Beziehungen auf neue Grundlage stellen

SINGAPUR (dpa-AFX) - Die USA und Nordkorea wollen ihre Beziehungen auf eine neue Grundlage stellen. In der gemeinsamen Vereinbarung, die US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bei ihrem Gipfel am Dienstag in Singapur unterzeichneten, heißt es, mit neuen Beziehungen solle dem Wunsch beider Völker nach "Frieden und Wohlstand" entsprochen werden. Die beiden Staaten haben bislang keine diplomatischen Kontakte miteinander./cs/DP/zb