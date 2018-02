USA: Einfuhrpreise steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Preise von in die USA eingeführten Gütern sind zum Jahresbeginn stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Einfuhrpreise im Januar um 3,6 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 3,0 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Importpreise um revidiert 3,2 (zunächst 3,0) Prozent gestiegen.

Im Monatsvergleich erhöhten sich die Einfuhrpreise um 1,0 Prozent. Auch dies lag über den Erwartungen von 0,6 Prozent. Der Anstieg im Dezember betrug in dieser Betrachtung revidiert 0,2 (zunächst 0,1) Prozent)./jkr/bgf/jha/