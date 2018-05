USA: Industrieproduktion steigt dritten Monat in Folge

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat die Industrieproduktion im April weiter zugelegt. Sie sei im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent gestiegen, teilte die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mit. Dies ist der dritte Anstieg in Folge, nachdem die Produktion im März um revidiert ebenfalls 0,7 Prozent (zuvor 0,5 Prozent) und im Februar um 1,0 Prozent im Monatsvergleich gestiegen war.

Der Anstieg der Produktion in April traf in etwa die Erwartung von Analysten. Sie hatten im Mittel mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet.

Die Warenherstellung des verarbeitenden Gewerbes, in der Abgrenzung in etwa vergleichbar mit der deutschen Industrieproduktion, stieg im April um 0,5 Prozent. In dieser Abgrenzung traf der Anstieg die Erwartung der Analysten.

Die Kapazitätsauslastung in der amerikanischen Industrie stieg im April um 0,4 Prozentpunkte auf 78,0 Prozent. Analysten hatten allerdings eine stärkere Auslastung von 78,4 Prozent erwartet./jkr/bgf/he