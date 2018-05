USA wollen EU-Stahl- und Aluminium-Importe durch Quote oder Zölle senken

Von Emre Peker

BRÜSSEL (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump will die Stahl- und Aluminium-Importe aus der Europäischen Union um rund 10 Prozent verringern. Wie die polnische Technologieministerin Jadwiga Emilewicz sagte, zieht das Weiße Haus dazu zwei Optionen in Erwägung: entweder eine fixe Quote von 90 Prozent der im vergangenen Jahr in die USA eingeführten Menge, oder eine entsprechende Reduzierung der Stahl- und Aluminium-Einfuhren über Zölle.

Trump hatte im März Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und 10 Prozent auf Aluminium verhängt, die EU davon aber vorläufig bis zum 1. Juni ausgenommen.

EU-Außenhandelskommissarin Cecilia Malmström hatte sich am Vortag bereits skeptisch mit Blick auf eine Verlängerung dieser Ausnahmeregelung geäußert. "Es hat Signale aus den USA gegeben, dass die Ausnahme der Vereinigten Staaten nicht verlängert wird", hatte Malmström gesagt und bekräftigt, dass die EU nur zu Gesprächen mit Washington über eine breitere Handelsliberalisierung bereit sei, wenn sie eine dauerhafte Ausnahme bekommen habe. Die Europäer würden "nicht mit einer Drohung über unserem Kopf" verhandeln.

(Mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2018 00:53 ET (04:53 GMT)