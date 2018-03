ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, -2

Die Ukraine will am Sonntag die auf ukrainischem Gebiet lebenden Russen an der Stimmabgabe zur russischen Präsidentschaftswahl hindern. Die Polizei werde den russischen Staatsbürgern den Zugang zu den russischen Konsulaten in Kiew, Charkiw, Odessa und Lwiw verwehren, teilte Innenminister Arsen Awakow am Freitag auf Facebook mit. Vor vier Jahren hatte Russland die ukrainische-Krim-Halbinsel annektiert.

92 deutsche Islamisten in Syrien, Irak und Türkei in Haft - Magazin

In Syrien, im Irak und in der Türkei sitzen derzeit einem Medienbericht zufolge mindestens 92 deutsche Islamisten in Haft. Es handele sich um Männer, Frauen und Kinder, berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel in seiner neuesten Ausgabe und beruft sich dabei auf von Experten aus mehreren Ministerien zusammengetragene Zahlen. Einige der Häftlinge seien bereits verurteilt worden.

Schweden vermittelt im Atomkonflikt um Nordkorea

Vor dem geplanten Gipfeltreffen der USA und Nordkoreas schaltet sich Schweden als Vermittler in den Atomkonflikt ein. Ministerpräsident Stefan Löfven und Außenministerin Margot Wallström trafen am Freitag in Stockholm den nordkoreanischen Chefdiplomaten Ri Yong Ho zu Gesprächen. "Wir haben die ganze Zeit gesagt, dass wir gerne als Vermittler auftreten wollen", sagte Löfven später bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

March 16, 2018 14:00 ET (18:00 GMT)